Cuide-se: evite LER/DORT e produza sem dor

No Dia Mundial de Combate às LER/DORT, celebrado em 28 de fevereiro, reforçamos a importância da prevenção contra os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho. Essa data, promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), destaca a necessidade de conscientização sobre as lesões que afetam milhões de trabalhadores globalmente. Especialistas alertam para a urgência de adotar medidas que protejam a saúde dos profissionais.

O que são LER/DORT e como afetam os trabalhadores?

As LER/DORT são lesões causadas por movimentos repetitivos ou posturas inadequadas no ambiente de trabalho. Elas comprometem a qualidade de vida e a produtividade de trabalhadores em diversos setores. De acordo com o ortopedista Antonio Alexandre Ferreira, da Unimed Sul Capixaba, lembra que essas condições não afetam apenas profissionais de escritório, mas também músicos, atletas e pessoas que realizam trabalhos manuais, como tricô e crochê.

Medidas para evitar as LER/DORT

De acordo com o médico, a prevenção é o principal fator para evitar essas lesões. Além disso, a educação sobre posturas ergonômicas, pausas regulares e o autocuidado desempenham papel fundamental. “Práticas simples, como alongamentos frequentes, podem aliviar a tensão muscular e evitar lesões graves”, explica o ortopedista.

Ajustes no ambiente de trabalho: um passo importante

Identificar e corrigir tarefas que sobrecarreguem o corpo é essencial. Mudanças simples, como ajustar a altura do assento ou reorganizar o ambiente de trabalho, podem distribuir melhor as cargas físicas. Além disso, melhorar a ergonomia do espaço de trabalho contribui significativamente para a saúde dos colaboradores.

A importância do tratamento precoce

Além das medidas preventivas, o tratamento precoce é muito importante. Caso os sintomas apareçam, é importante buscar ajuda médica rapidamente. O ortopedista enfatiza, principalmente, que o cuidado precoce pode evitar o agravamento das condições e garantir uma recuperação mais rápida.

O Dia Mundial de Combate às LER/DORT serve como lembrete de que, por meio da conscientização, práticas preventivas e ajustes simples no ambiente de trabalho, é possível reduzir os riscos dessas lesões. Proteger a saúde dos trabalhadores é essencial para melhorar sua qualidade de vida e aumentar a produtividade no trabalho.

