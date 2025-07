De an4l a conchinha: 12 posições sexuais para inovar relação

Conforme especialistas, quando o sexo entra na rotina, o desejo perde força e afeta a saúde mental. Por isso, os casais precisam agir. Experimentar novas posições, conversar com liberdade e explorar fantasias sem julgamentos ajudam a fortalecer o vínculo e o prazer. Sexo é associado ao alívio do estresse, à melhorada da autoestima e à sensação de confiança e autoconhecimento.

Você não precisa fazer nada mirabolante. Com criatividade e confiança, dá para transformar, assim, o quarto em um espaço de descoberta e conexão profunda.

12 posições sexuais para sair da mesmice

Conchinha

Favorece a intimidade, especialmente após o sexo. Garante conforto e contato corporal durante toda a relação. Cowgirl tradicional

A parceira assume o controle e, dessa forma, decide o ritmo e favorece a estimulação do clitóris. Cowgirl reversa

Traz um novo ângulo de penetração. Além disso, estimula o parceiro visualmente. Papai e mamãe com apoio

Adicione travesseiros sob o quadril. Desse modo, melhora o encaixe e a profundidade. De quatro com apoio

Permite, assim, controle de intensidade. Estimula o ponto G e favorece a penetração intensa. Sentados de frente

Cria conexão emocional. Proporciona contato visual intenso e sincronia de movimentos. Em pé com apoio na parede

Ideal para momentos de impulso. Exige equilíbrio, mas proporciona novas sensações. Tesoura lateral

Os corpos se cruzam em formato de X. Isso, estimula, principalmente, regiões diferentes e exige sincronia. Borboleta

A mulher deita na beira da cama com as pernas erguidas. Facilita penetração profunda e ritmo constante. Cadeira erótica

O parceiro senta e a parceira se encaixa no colo. Proporciona controle mútuo. Ponte invertida

Mais ousada, exige força. Estimula a criatividade e desafia a rotina. Cowgirl anal

Exige comunicação e lubrificação. Oferece novas sensações e aproxima o casal.

O prazer está na troca

Experimentar novas posições sexuais, aumenta a intimidade do casal. Agir com liberdade, falar abertamente e experimentar com respeito fortalece a relação. Portanto, com novas posições sexuais, você renova o desejo e cria novas conexões. Reacenda a chama e redescubra o prazer — juntos.