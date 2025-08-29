Demência: entenda a doença que ataca Bruce Willis e outras pessoas

O diagnóstico de uma demência sempre impacta principalmente pacientes e famílias, exigindo ajustes físicos e emocionais. Quando envolve uma celebridade, a divulgação de informações pode trazer benefícios educativos. É o caso do ator Bruce Willis, que em 2022 teve afasia, sinal inicial de demência frontotemporal (DFT). Recentemente, o diagnóstico foi confirmado, e ele passou a receber cuidados completos em casa, com apoio integral de familiares e cuidadores, demonstrando, desse modo, a importância do acompanhamento multidisciplinar.

A DFT é uma condição degenerativa que compromete regiões frontais e temporais do cérebro. Ela afeta funções cognitivas e comportamentais, incluindo memória, linguagem, julgamento e tomada de decisão. A degeneração das células nervosas e o envolvimento de proteínas como a tau provocam mudanças significativas. Pacientes podem apresentar falta de empatia, desinibição e perda de interesse social, sendo muitas vezes mal interpretados. Embora rara, a DFT representa de 5% a 15% dos casos de demência, ocorrendo com mais frequência em pessoas abaixo de 65 anos.

Tipos de demência frontotemporal

Variante comportamental (VC): mudanças de personalidade, impulsividade, compulsões e comportamento inadequado. Semântica (DS): afeta a compreensão e uso da linguagem, diminuição de vocabulário. Progressiva não fluente (PNF): dificuldade em falar frases completas, repetição de palavras e problemas de compreensão.

Sintomas principais de demência

Alterações comportamentais e de personalidade

Dificuldades de linguagem e comunicação

Problemas de memória e repetição de ações

Dificuldade em realizar tarefas cotidianas

Alterações motoras e equilíbrio comprometido

Problemas de julgamento e tomada de decisões

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico envolve avaliação clínica, testes neurológicos e psicológicos, neuroimagem, exames de líquor e testes genéticos. Não há cura, mas medicamentos controlam sintomas como ansiedade, agressividade e insônia. Terapias ocupacionais e fisioterapêuticas mantêm funções cognitivas e motoras, enquanto mudanças no estilo de vida, dieta equilibrada e atividade física fortalecem a saúde geral.