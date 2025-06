Descubra quantos passos afastam o sedentarismo

Muitas pessoas acreditam que apenas longos treinos eliminam o sedentarismo. No entanto, estudos recentes apontam o contrário. De acordo com cientistas da Universidade de Granada, caminhar de 2.500 a 4.000 passos por dia já ativa o corpo de forma significativa.

Veja como a caminhada traz benefícios

Você não precisa alcançar os famosos 10 mil passos diários para sair do sedentarismo. O estudo analisou dados de mais de 70 mil pessoas e revelou que até pequenas caminhadas impactam positivamente a saúde. A partir de 2.500 passos, o corpo já ativa processos importantes como circulação, metabolismo e regulação do açúcar no sangue.

Por que esse ato ajuda tanto?

Além de fácil, essa ação exige pouco esforço e se adapta à rotina de qualquer pessoa. Ao caminhar regularmente, você melhora a capacidade respiratória, fortalece os músculos, reduz o estresse e regula o sono. Portanto, você consegue cuidar da saúde com um gesto simples e acessível.

Como incluir mais passos no dia?

Você pode caminhar até o mercado, subir escadas, descer um ponto antes do destino ou passear com o pet. Além disso, breaks ativos durante o trabalho ajudam a somar passos ao longo do dia. Com organização e constância, você transforma a caminhada em um hábito diário. Ao caminhar um pouco todos os dias, você reduz os riscos do sedentarismo e melhora sua qualidade de vida. Comece devagar, mas não pare.