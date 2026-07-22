Dia do Cérebro: veja hábitos para proteger sua saúde cerebral

O cérebro comanda pensamentos, emoções, movimentos, memória e praticamente todas as funções do organismo. Apesar desse papel essencial, muitas pessoas só se preocupam com a saúde cerebral quando surgem sintomas ou doenças. No Dia Mundial do Cérebro, celebrado em 22 de julho, especialistas e entidades internacionais reforçam a importância da prevenção para reduzir o risco de problemas neurológicos ao longo da vida.

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De acordo com a “Federação Mundial de Neurologia (FMN)”, doenças que afetam o cérebro estão entre as principais causas de incapacidade no mundo. A boa notícia é que hábitos saudáveis podem ajudar a preservar o funcionamento desse órgão e melhorar a qualidade de vida em todas as idades.

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Como manter o cérebro saudável ao longo da vida?

Embora o envelhecimento seja um processo natural, diversas atitudes contribuem para preservar a saúde cerebral e diminuir o risco de doenças neurológicas.

Especialistas destacam que cuidar do cérebro significa também cuidar do coração, da circulação e do restante do organismo. Isso porque o funcionamento cerebral depende diretamente do fornecimento adequado de oxigênio e nutrientes.

Além disso, manter o cérebro ativo favorece a formação de novas conexões entre os neurônios, processo importante para a memória, o aprendizado e o raciocínio.

Por que o cérebro é tão importante?

O cérebro é o centro de comando do sistema nervoso. Ele recebe informações do ambiente, interpreta estímulos e coordena desde movimentos simples até funções complexas, como linguagem, emoções, planejamento e tomada de decisões.

Graças à comunicação entre bilhões de neurônios, o cérebro permite aprender, lembrar, resolver problemas, controlar o equilíbrio, reconhecer pessoas e adaptar o organismo às mudanças do ambiente.

Diferentemente de outros órgãos, ele não pode ser substituído por transplantes ou próteses, o que torna sua preservação ainda mais importante.

Quais doenças podem afetar o cérebro?

As doenças neurológicas apresentam diferentes causas e graus de gravidade. Entre as mais frequentes estão:

acidente vascular cerebral (AVC);

epilepsia;

traumatismos cranianos;

enxaqueca.

Também existem doenças menos comuns, mas que podem causar grande impacto na qualidade de vida, como:

doença de Alzheimer;

esclerose múltipla;

esclerose lateral amiotrófica (ELA);

paralisia cerebral.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de controlar sintomas e reduzir complicações em muitas dessas condições.

Seis hábitos para proteger a saúde do cérebro

Conforme os especialistas, pequenas mudanças no dia a dia ajudam a preservar o funcionamento cerebral.

1. Controle pressão, colesterol e glicemia

Hipertensão, diabetes e colesterol elevado aumentam o risco de AVC e comprometem a circulação sanguínea do cérebro. Consultas médicas e exames periódicos permitem identificar esses problemas precocemente.

2. Não fume

O cigarro danifica os vasos sanguíneos, reduz a circulação cerebral e aumenta o risco de doenças neurológicas e cardiovasculares.

3. Pratique atividade física regularmente

Caminhadas, ciclismo, natação e outros exercícios aeróbicos estimulam a circulação, favorecem a oxigenação do cérebro e ajudam, desse modo, a preservar funções cognitivas, como memória e atenção.

4. Tenha uma alimentação equilibrada

Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, peixes e alimentos fonte de vitaminas do complexo B favorece a saúde do sistema nervoso. Ao mesmo tempo, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, açúcar e bebidas alcoólicas em excesso também contribui para proteger o cérebro.

5. Exercite a mente

Aprender um novo idioma, ler, estudar, resolver palavras cruzadas, tocar um instrumento ou desenvolver novas habilidades estimula as conexões entre os neurônios. Esse treinamento cognitivo pode fortalecer a chamada reserva cognitiva, importante durante o envelhecimento.

6. Durma bem

O sono desempenha papel fundamental na consolidação da memória, na recuperação cerebral e na eliminação de substâncias produzidas durante o funcionamento do cérebro. Dormir poucas horas de forma frequente pode prejudicar a concentração, o aprendizado e o desempenho cognitivo.

Quando procurar um neurologista?

Dor de cabeça intensa ou persistente, perda de memória progressiva, alterações no equilíbrio, fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar, crises convulsivas ou mudanças importantes no comportamento devem ser avaliadas por um médico.

Quanto mais cedo uma doença neurológica for identificada, maiores costumam ser as possibilidades de tratamento e controle dos sintomas.

No Dia Mundial do Cérebro, o principal alerta é que cuidar da saúde cerebral não depende apenas de consultas médicas. Alimentação equilibrada, atividade física, sono de qualidade, abandono do cigarro e estímulos intelectuais formam um conjunto de medidas capazes de preservar um dos órgãos mais importantes do corpo humano.