Dia Mundial da Enfermagem: veja por que essa data é vital

Hoje, 12 de maio, é o Dia Internacional da Enfermagem, data que reconhece a importância desses profissionais da saúde. Mais do que uma homenagem, a data reforça o papel estratégico da enfermagem em hospitais, clínicas e unidades básicas.

A escolha do dia marca o nascimento de Florence Nightingale (1820–1910), fundadora da enfermagem moderna. Na Guerra da Crimeia (1853-56), foi ela que implementou práticas rigorosas de higiene, reorganizou hospitais de campanha e salvou milhares de vidas. Em 1860, fundou a primeira Escola de Enfermagem, em Londres, dando início à profissionalização da área.

Luciano – mudança de rotas

Luciano Silva, cachoeirense, imigrou para os EUA, mudando da área de Letras para a de Enfermagem, obtendo o Registered Nurse/ Bachelor in Science of Nursing. Lá, ele teve de iniciar nova trajetória, do básico ao bacharelado, passando por inúmeras e rigorosas avaliações teórico-práticas. Hoje é enfermeiro Gerente de Piso de uma Unidade Psiquiátrica. Para Luciano, ser enfermeiro é ser plural, pois além das ações específicas da área, ele atende paciente e família, com foco no bem–estar de todos. Sem demagogia, para ele: “A recompensa maior do ser enfermeiro não vem do dinheiro que recebe, mas do carinho e apreciação do paciente e de seus entes queridos!”

Foto: Redes sociais

Luciana – a certeza de escolhas

A prática da enfermagem, conforme Luciana Lemos, cachoeirense, defende é algo nobre. Ela atua tanto em instituições conceituadas como faz atendimento domiciliar conforme agendamentos: “Em 33 anos de enfermagem, minha maior palavra é gratidão. Desde jovem, encontrei na profissão não apenas um trabalho, mas uma vocação e um meio de estar presente nos momentos mais difíceis da vida das pessoas. Ao longo dessa jornada, especialmente na Unimed Cachoeiro, enfrentei desafios, mas também vivi conquistas e fiz amizades que guardarei para sempre. Ser técnica de enfermagem me ensinou que cuidar é uma forma de amar e que, mesmo sem palavras, um simples gesto pode transformar a dor em esperança. Hoje, eu me orgulho da profissional que me tornei e da história que construí. A enfermagem mudou minha vida e eu escolheria tudo outra vez.”

Foto: Redes sociais

Valorização ainda distante do ideal

Mesmo sendo indispensáveis, enfermeiros e técnicos de enfermagem ainda enfrentam desafios estruturais. A sobrecarga, os baixos salários e a desvalorização institucional ainda comprometem o exercício da profissão. Apesar da visibilidade conquistada na pandemia, as condições de trabalho seguem aquém do merecido.

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), o Brasil conta com mais de 2,8 milhões de profissionais da enfermagem. Trata-se de uma das maiores forças de trabalho da saúde no país.

Semana Nacional da Enfermagem: reconhecimento em ação

Entre 12 e 20 de maio, o Brasil promove a Semana da Enfermagem, que também homenageia Ana Néri, a primeira enfermeira voluntária brasileira. Durante a semana, hospitais, universidades e entidades organizam caminhadas, palestras e ações de valorização em todo o país.

Enfermagem – entre vocação e desafios

Apesar das homenagens, a realidade da enfermagem no Brasil ainda é marcada pela falta de valorização. Dessa forma, reconhecer de verdade esses profissionais exige mais do que palavras; é preciso garantir melhores condições de trabalho, salários justos e investimentos em formação. Caso contrário, a celebração do Dia Mundial da Enfermagem será apenas simbólica, sem impacto real na vida dos profissionais. Mas mesmo com tantos desafios, Luciana e Luciano valorizam suas escolhas e agradecem a todos que os ajudaram.