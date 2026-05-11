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Dia Mundial do Lúpus alerta para diagnóstico precoce - fique atento

Campanha mundial reforça prevenção, diagnóstico precoce e qualidade de vida para pacientes com lúpus.

A foto alude ao lúpus
Fonte: Magnific

O Dia Mundial do Lúpus, celebrado em 10 de maio, mobiliza organizações de saúde em diversos países. A campanha, patrocinada pela Federação Mundial de Lúpus, amplia o debate sobre os impactos da doença e fortalece a busca por mais qualidade de vida aos pacientes.

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Atualmente, o lúpus atinge mais de cinco milhões de pessoas no mundo. Por isso, especialistas defendem investimentos em diagnóstico precoce, pesquisas científicas e ampliação do acesso ao tratamento. Ao mesmo tempo, médicos alertam para os desafios enfrentados por pacientes que convivem diariamente com sintomas intensos e limitações físicas.

Enquanto isso, entidades de saúde também cobram melhorias nos serviços médicos, principalmente no acompanhamento contínuo e multidisciplinar. Dessa forma, a campanha mundial pretende reduzir o sofrimento causado pela doença e incentivar a informação correta.

Leia também – Lúpus: o que é, como afeta os rins e quais tratamentos existem

O que é o lúpus e como a doença age no corpo

O Lúpus Eritematoso Sistêmico, conhecido pela sigla LES, caracteriza uma doença inflamatória crônica de origem autoimune. Nesse cenário, o sistema imunológico ataca tecidos saudáveis do próprio organismo.

Consequentemente, o corpo produz autoanticorpos que provocam inflamações, dores e lesões em diferentes órgãos. Entre as áreas mais afetadas aparecem pele, rins, pulmões, coração e cérebro.

Além disso, médicos reconhecem dois tipos principais da doença. O lúpus cutâneo provoca manchas avermelhadas na pele, sobretudo em regiões expostas ao sol. Já o lúpus sistêmico compromete órgãos internos e exige acompanhamento mais rigoroso.

Sintomas exigem atenção imediata

Os sintomas do lúpus variam bastante. Ainda assim, alguns sinais aparecem com frequência e merecem atenção médica rápida. Entre os principais sintomas estão:

  • manchas avermelhadas no rosto;
  • dores e inchaços nas articulações;
  • febre persistente;
  • fadiga intensa;
  • anemia e alterações sanguíneas;
  • inflamações nos rins;
  • lesões dolorosas na pele;
  • convulsões e alterações neurológicas.

Em muitos casos, pacientes também apresentam emagrecimento, fraqueza e sensibilidade à luz solar. Portanto, o diagnóstico precoce faz grande diferença na evolução clínica.

Diagnóstico depende de avaliação completa

Os especialistas não confirmam o lúpus com apenas um exame isolado. Pelo contrário, médicos analisam sintomas, alterações clínicas e resultados laboratoriais em conjunto.

Diante disso, o acompanhamento médico torna-se indispensável. O reumatologista lidera o tratamento, embora outros profissionais também participem do cuidado, conforme os órgãos afetados.

Tratamento ajuda no controle da doença

O tratamento do lúpus varia conforme as manifestações apresentadas por cada paciente. Assim, médicos individualizam cada conduta terapêutica.

Em geral, os objetivos incluem controlar a atividade da doença, reduzir efeitos colaterais dos medicamentos e preservar a qualidade de vida. Por essa razão, pacientes precisam manter acompanhamento contínuo e disciplina no tratamento.

Prevenção reduz crises e complicações

Embora o lúpus não tenha cura definitiva, pacientes conseguem evitar crises com alguns cuidados diários. Entre eles, especialistas destacam:

  • evitar exposição solar excessiva;
  • controlar o estresse;
  • tratar infecções rapidamente;
  • evitar automedicação;
  • manter acompanhamento médico regular.

Nesse contexto, campanhas de conscientização fortalecem o combate à desinformação e ajudam milhares de pessoas a reconhecer os sintomas precocemente.

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