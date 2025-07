Dieta para gordura no fígado: como cuidar bem desse órgão

Ao receber o diagnóstico de esteatose hepática, muitos buscam formas de desintoxicar o fígado rapidamente. No entanto, tratar o fígado exige mudança alimentar contínua. A dieta para gordura no ´figado representa o eixo central do tratamento, principalmente nos casos sem relação com álcool.

Conforme especialistas, o fígado, junto com o seu intestino, são os grandes filtros e equilibradores do seu corpo. Tudo começa no intestino e fígado sofre consequências. E os dois quando sobrecarregados, mandam sinais: inchaço; mau humor; cansaço constante e intestino desregulado.

Leia também: https://aquinoticias.com/viva-vida/saude-e-bem-estar/sintomas-de-gordura-no-figado-o-que-voce-precisa-saber/

O que incluir na dieta para gordura no fígado?

DE acordo com os médicos, adotar uma dieta hipocalórica e equilibrada ajuda a reverter o quadro. Veja os principais cuidados:

Reduza o consumo de carboidratos simples e prefira os integrais.

Consuma gorduras vegetais com moderação.

Aposte em alimentos com colina e betaína, como ovo, espinafre, quinoa e beterraba.

Esses alimentos facilitam, assim, a remoção de gordura hepática ao transportar triglicerídeos para a corrente sanguínea. Além disso, ajudam na perda de peso, essencial para a recuperação. Porém, evite dietas restritivas. O emagrecimento rápido pode agravar a doença.

Alimente bem seu fígado

Dessa forma, escolher bem os alimentos faz diferença: mais água; chá calmante; raspagem da língua; gerenciamento do estresse; jejum consciente e orientado por médicos e consumo de alimentos menos industrializados

Veja boas opções:

Suco detox

Couve, limão, gengibre e abacaxi estimulam a bile, facilitam a digestão e eliminam toxinas.

Chá verde

Rico em antioxidantes, protege o fígado e reduz o acúmulo de gordura hepática.

Café

Estudos indicam que o consumo regular de café reduz o risco de progressão da fibrose hepática em até 23%.

Grãos integrais

Aveia, milho, trigo integral e granola controlam a glicemia e combatem a inflamação hepática.

Frutas antioxidantes

Maçã, frutas vermelhas, abacate, limão e laranja favorecem a limpeza natural do fígado.

Desintoxicar o fígado é essencial para manter o bom funcionamento do organismo. Esse órgão atua como um filtro natural, eliminando toxinas, resíduos e substâncias nocivas. Quando sobrecarregado, o fígado perde eficiência, o que pode afetar a digestão, o metabolismo e a imunidade. Cuidar dele melhora a saúde e previne doenças.