Sintomas de gordura no fígado: o que você precisa saber

A gordura no fígado, ou esteatose hepática, é uma condição que frequentemente passa despercebida nos estágios iniciais. Embora o acúmulo de gordura no órgão não cause sintomas evidentes, em estágios mais avançados, sinais como dor abdominal e cansaço excessivo podem surgir, alertando para a necessidade de tratamento.

Como a gordura no fígado afeta o corpo?

Nos primeiros estágios, a gordura no fígado geralmente não apresenta sintomas. Quando eles começam a aparecer, são frequentemente inespecíficos, o que dificulta o diagnóstico sem exames médicos. Entre os principais sintomas estão:

Perda de apetite Cansaço excessivo Dor abdominal (especialmente no lado superior direito) Dor de cabeça constante Inchaço abdominal Coceira na pele Pele e olhos amarelados (icterícia) Fezes esbranquiçadas

A gravidade da condição

Embora a gordura no fígado raramente seja uma condição grave no início, a falta de tratamento pode levar a complicações mais sérias, como a cirrose hepática. Em casos extremos, um transplante de fígado pode se tornar necessário, caso o órgão perca sua funcionalidade.

Diagnóstico e tratamento

Ao perceber sintomas que possam indicar gordura no fígado, é essencial buscar orientação médica. O hepatologista ou gastroenterologista pode solicitar exames de imagem, como ultrassonografia abdominal, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Além disso, exames laboratoriais para medir as enzimas hepáticas (TGP, TGO) e bilirrubina também são comuns para confirmar o diagnóstico.

A importância da prevenção

O diagnóstico precoce é fundamental para evitar que a gordura no fígado evolua para problemas mais graves. A realização de exames periódicos pode ser crucial para monitorar a saúde hepática, especialmente para quem tem fatores de risco, como sobrepeso ou hábitos alimentares inadequados.