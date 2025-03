Direitos das mulheres na Saúde Pública: fique por dentro

O acesso à saúde é um direito fundamental de todos, e as mulheres possuem garantias específicas que visam proteger sua saúde física e mental. Dessa forma, o SUS, em respeito aos direitos das mulheres, garante acesso a cuidados abrangentes, que incluem desde exames preventivos até o atendimento especializado durante a gestação.

Cuidados preventivos

A saúde da mulher é abordada em diversas fases da vida, com destaque para a prevenção de doenças graves. Exames como mamografia e Papanicolau são procedimentos gratuitos para detectar precocemente cânceres como o de mama e colo de útero. Além disso, a vacinação e o acompanhamento de doenças crônicas também estão inclusos no pacote de direitos.

Planejamento familiar

De acordo com o Ministério da Saúde, o SUS também assegura o direito ao planejamento familiar, incluindo a realização de ligadura de trompas para mulheres com mais de 21 anos e dois filhos vivos. Importante ressaltar que, com a nova legislação, a mulher não precisa mais da autorização do cônjuge para realizar a cirurgia de esterilização.

Atenção à gestação

O pré-natal, principalmente, é um direito garantido no SUS. As gestantes têm acesso a acompanhamento especializado, com consultas regulares e exames necessários para monitorar a saúde da mãe e do bebê. Caso o atendimento precise ser mais intenso, há a possibilidade de acompanhamento em maternidades ou centros de referência.

Esses direitos asseguram que as mulheres tenham acesso integral aos cuidados necessários para manter sua saúde e bem-estar, refletindo no cuidado da família e da sociedade como um todo.

Em Cachoeiro, as mulheres devem procurar as Unidades Básicas de Saúde ou acionar a Coordenação de Saúde da Mulher e da Criança – telefone: (28) 3155-5430 / (28) 3155-5312 / (28) 3521-8053

