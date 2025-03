Doenças renais: como prevenir antes que seja tarde?

No Dia Mundial do Rim, celebrado anualmente na segunda quinta-feira de março, autoridades de saúde enfatizam a necessidade de conscientizar a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças renais. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Espírito Santo, por exemplo, alerta para a relevância de adotar hábitos saudáveis e realizar exames regulares para manter a saúde dos rins.

Importância dos rins e fatores de risco

Os rins desempenham funções vitais no organismo, como filtrar resíduos e regular a pressão arterial. No entanto, fatores como hipertensão, diabetes, obesidade e histórico familiar aumentam o risco de desenvolver doenças renais. Por isso, é fundamental estar atento a esses aspectos e adotar medidas preventivas.

Medidas preventivas e diagnóstico precoce

Para prevenir doenças renais, especialistas recomendam:

Manter uma alimentação equilibrada : consumir frutas, verduras e reduzir o sal.

: consumir frutas, verduras e reduzir o sal. Praticar atividades físicas regularmente : ajuda a controlar o peso e a pressão arterial.

: ajuda a controlar o peso e a pressão arterial. Evitar o consumo excessivo de álcool e não fumar : hábitos que prejudicam a saúde renal.

: hábitos que prejudicam a saúde renal. Realizar exames periódicos: como a dosagem de creatinina e avaliação da pressão arterial, especialmente para quem possui fatores de risco.

O diagnóstico precoce possibilita tratamentos mais eficazes e retarda a progressão da doença renal crônica. Portanto, consultas médicas regulares e exames laboratoriais são essenciais para monitorar a função renal.

Conscientização e ações no Dia Mundial do Rim

Durante o Dia Mundial do Rim, diversas ações buscam informar a população sobre a saúde renal. Campanhas educativas, palestras e mutirões de saúde oferecem orientações e exames gratuitos. Essas iniciativas visam reduzir a incidência de doenças renais e promover qualidade de vida.

A prevenção e o diagnóstico precoce das doenças renais dependem de hábitos saudáveis e acompanhamento médico regular. Ao adotar essas práticas, é possível manter a saúde dos rins e evitar complicações futuras. Assim, a conscientização promovida no Dia Mundial do Rim reforça a importância de cuidar desse órgão vital.

