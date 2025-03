Dose certa: mais de 1 milhão de vacinas contra dengue em 2025

O Instituto Butantan entregará 1 milhão de doses da vacina contra a dengue em 2025, caso a Anvisa aprove o imunizante. Essa vacina, denominada Butantan-DV, destaca-se por ser a primeira no mundo a oferecer proteção em dose única contra a doença.

Vacina contra dengue – estudos clínicos

O Instituto Butantan concluiu os ensaios clínicos da Butantan-DV em junho de 2024, logo após acompanhar os participantes por cinco anos. O New England Journal of Medicine publicou resultados que mostraram eficácia de 79,6% na prevenção de casos sintomáticos de dengue. Além disso, a The Lancet Infectious Diseases revelou eficácia de 89% contra formas graves, com segurança mantida por cinco anos.

Ampliação da produção e faixa etária abrangente

Esper Kallás afirmou que o Butantan fornecerá 60 milhões de doses em 2026. A vacina protege pessoas de 2 a 60 anos.

Próximos passos e expectativas

Atualmente, a Anvisa analisa o pedido de registro da vacina contra a dengue. A aprovação permitirá a distribuição das doses e a incorporação do imunizante ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). O Butantan iniciará estudos para avaliar a eficácia da vacina em pessoas com mais de 60 anos e imunossuprimidos.

A potencial disponibilização da Butantan-DV representa um avanço significativo no combate à dengue no Brasil. Se aprovada pela Anvisa e com a ampliação da produção, a vacina tem o potencial de transformar o cenário da doença no país. Sua aplicação em dose única facilita a adesão da população e torna a vacinação mais acessível. Com isso, espera-se uma redução considerável nos casos de dengue, especialmente nas regiões mais afetadas, melhorando a qualidade de vida e aliviando o sistema de saúde. Além disso, a vacina pode contribuir para a diminuição de surtos sazonais, reforçando a saúde pública nacional e trazendo um importante passo na luta contra doenças endêmicas.

