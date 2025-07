Dr. Rafael Moraes, de Guaçuí, fala sobre saúde bucal

O dentista Dr. Rafael Moraes, referência em implantodontia e cirurgia bucomaxilofacial, em Guaçuí, afirma,com convicção, que a saúde bucal:

“Cuidar do sorriso vai muito além da estética. É devolver saúde, segurança e autoestima para cada paciente.”

Na clínica, ele e sua equipe utilizam tecnologia de ponta, com atendimento humanizado e tratamentos personalizados. Isso tudo com o intuito de viabilizar ao paciente tranquilidade e bons resultados. A odontologia atual exige, principalmente, precisão, planejamento e acolhimento — e ele garante tudo isso em cada etapa do processo.

Saúde bucal e procedimentos

A clínica oferece uma gama completa de soluções odontológicas, desde os tratamentos mais simples até os mais avançados, desse modo, dando segurança ao paciente. Confira:

Limpezas e restaurações

Clareamento dental e lentes de contato

Ortodontia digital com alinhadores invisíveis

Harmonização orofacial

Implantes dentários com planejamento 3D

Cirurgias bucomaxilofaciais

Cirurgia bucomaxilofacial: quando procurar e o que esperar

De acordo com a área, essa especialidade cuida das estruturas da boca, rosto e maxilares. Conforme o Dr. Rafael:

“Quando o paciente sente dor ao mastigar, nota assimetrias faciais ou sofre traumas, ele precisa buscar um bucomaxilofacial o quanto antes.”

A cirurgia resolve:

Dentes inclusos, como o siso

Fraturas na face

Cistos e tumores na cavidade bucal

Disfunções da ATM

Correções estéticas e funcionais

Implante dentário: solução duradoura e natural

O implante substitui a raiz do dente perdido por um pino de titânio, que serve, dessa forma, de base para uma coroa fixa e funcional. O procedimento obedece às etapas:

Usa anestesia local Insere o implante no osso Aguarda a integração óssea Finaliza com o dente artificial

Em muitos casos, o paciente recebe o implante e a prótese no mesmo dia. O resultado oferece estabilidade, preserva os ossos da face e devolve a confiança ao sorrir.

Quando buscar ajuda

Procure o especialista logo após a perda de um dente. O planejamento precoce garante melhores resultados à saúde bucal. Com acompanhamento e higiene correta, o implante pode durar mais de 20 anos — um investimento que valoriza, com efeito, sua saúde e seu bem-estar.