Dr. Tavares focou, de modo claro, a modernidade do tratamento da endometriose
De acordo com Dr. Jehovah Tavares, o diagnóstico precoce e a abordagem moderna reduzem dor e melhoram a vida de quem endometriose.
Muitas mulheres convivem com dor por anos. No entanto, profissionais ainda subestimam esse sinal. Por consequência, o diagnóstico da endometriose atrasa. Frequentemente, médicos confundem sintomas com outras condições. Assim, o problema se prolonga silenciosamente. Enquanto isso, a paciente adapta sua rotina à dor. Ainda assim, o quadro pode evoluir. Desse modo, reconhecer sinais precoces se torna essencial. Nesse contexto, informação qualificada acelera decisões. Logo, buscar avaliação especializada muda o curso da doença. Nessa perspectiva, Dr. Jehovah Guimarães Tavares, no Simpósio de Saúde – Guaçuí – 2026, ofereceu um foco diferenciado sobre o problema.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Dr. Tavares atua com foco em cirurgia geral desde 2009. Posteriormente, especializou-se em videolaparoscopia avançada. Além disso, conquistou título de mestre em Medicina. Atualmente, trabalha em hospitais do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Paralelamente, leciona cirurgia e orienta residentes. Dessa forma, une prática clínica e formação acadêmica. Sobretudo, destaca-se na cirurgia minimamente invasiva ginecológica. Assim, aplica técnicas modernas no tratamento da endometriose.
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Sintomas que exigem atenção imediata
A dor pélvica intensa surge como principal alerta. Além disso, cólicas incapacitantes indicam investigação. Em seguida, aparecem dores nas relações e alterações intestinais. Dessa forma, o corpo envia sinais claros. Por outro lado, muitas mulheres normalizam esses sintomas. Contudo, essa postura aumenta riscos. A consulta médica deve acontecer cedo. Consequentemente, o tratamento começa no momento certo.
Tratamentos modernos e recuperação mais rápida
Atualmente, a medicina oferece soluções eficazes. Nesse sentido, a videolaparoscopia ganha destaque. Essa técnica utiliza pequenos cortes e câmera de alta precisão. Logo, reduz traumas e acelera a recuperação, diminui complicações e melhora resultados clínicos. Portanto, a paciente retoma a rotina mais rápido. Ao mesmo tempo, o acompanhamento contínuo garante melhores respostas. Dessa maneira, o cuidado se torna individualizado.
Cirurgia: quando ela se torna necessária
Médicos indicam cirurgia em situações específicas. Primeiro, quando a dor resiste a outros tratamentos. Depois, quando a doença atinge órgãos como intestino, ovários e bexiga. Além disso, casos de infertilidade exigem abordagem cirúrgica. Nesse cenário, técnicas minimamente invasivas oferecem mais segurança. Assim, reduzem riscos e ampliam qualidade de vida.
Olhar humanizado acelera diagnóstico
O tratamento exige mais que técnica. Ele depende de escuta ativa. Quando o profissional valoriza o relato, o diagnóstico acelera, pois o vínculo fortalece o cuidado. Dessa forma, ciência e empatia caminham juntas. Como resultado, a paciente alcança melhor qualidade de vida.
Conhecimento que gera transformação
O PROINTEC 2026 promove debates e soluções inovadoras. Além de temas gerais, apresentará o I Seminário sobre o Transtorno do Espectro Autista. Assim, conecta teoria e prática, reunindo público mutifacetado. Quando experiências se encontram, surgem avanços reais. Portanto, o evento amplia impacto na saúde.
Serviço
Data: 14 e 15 de abril
Local: Centro de Eventos – Guaçuí-ES
Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-guaCuI-2026—simpOsio-de-ciEncia-e-tecnologia-na-saUde/3365925
Com base em informações cedidas pelo Grupo Folha do Caparaó.
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