É hoje: Simpósio de ciência, inovação e tecnologia na saúde chega a Cachoeiro

É amanhã: Cachoeiro de Itapemirim se prepara para viver intensamente a 3ª edição do PROINTEC – Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde! Serão dois dias – 7 e 8 de outubro -, no Jaraguá Tênis Clube. O espaço será, desse modo, um verdadeiro polo de conhecimento, inovação e intercâmbio de ideias. Com uma programação rica em palestras, debates e painéis interativos, o evento promete inspirar, principalmente, profissionais e estudantes que desejam compreender o futuro da saúde sob a ótica da tecnologia e da ciência.

Mais do que um simpósio, o PROINTEC é um convite para mergulhar em ideias transformadoras. Todos, dessa forma, terão a chance de ampliar saberes, trocar experiências e criar conexões profissionais. As inscrições estão abertas pelo Sympla: clique aqui para se inscrever, mas quem preferir pode se inscrever diretamente no local, de forma rápida e simples. Para acompanhar, assim, as novidades, basta seguir o Instagram oficial: @prointec.es e ficar por dentro de toda a programação e dos bastidores do evento.

Programação que inspira aprendizado

Dia 07/10 (terça-feira)

13h30 – Abertura oficial

14h30 – Gilson Santos: Musicoterapia no processo de cura

15h20 – Samila Coelho Figueira: Absenteísmo e gestão de serviços

16h30 – Dra. Hellen Valentim: Reabilitação cardíaca e sociedade

17h10 – Mesa-redonda

19h – Dr. Bactéria: Saúde é prevenção

Dia 08/10 (quarta-feira)

13h30 – Tiago Suhett: Neurociência e Inteligência Artificial

14h20 – Alex Silva: Autismo em foco

15h – Rafael Duarte Oliveira: Inovação e tecnologia na saúde pública

16h – Dra. Martha Salim: Distúrbios do sono

17h – Dr. Wilson Ayub: Espiritualidade e saúde

17h40 – Painel de encerramento

Conhecimento que gera impacto

O PROINTEC é uma realização do INADS, com promoção do Aquinoticias.com, patrocínio do HECI e da Farmácia Indiana. Conta ainda, nesse sentido, com o apoio do HIFA, CEMES, Multivix, SISTEC e suporte institucional de instituições como FAPES, SECTI, ICEPi, SESA e Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.



Os participantes receberão certificação reconhecida de 16 horas e terão acesso a um ambiente de aprendizado, networking e oportunidades.