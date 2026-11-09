Endometriose afeta 10% das mulheres; veja mitos e verdades

Cólicas menstruais intensas, dor durante a relação sexual e alterações intestinais podem indicar endometriose. Apesar de muitas mulheres conviverem com esses desconfortos, nem sempre reconhecem os sinais de uma doença que pode comprometer a qualidade de vida e a fertilidade.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a endometriose afeta aproximadamente 10% das mulheres em idade reprodutiva no mundo.

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A condição ocorre quando um tecido semelhante ao endométrio, camada que reveste o interior do útero, cresce em outras regiões do organismo.

Além da pelve, esse tecido pode atingir estruturas como intestino e diafragma. Entretanto, a variedade de sintomas dificulta o reconhecimento da doença e pode atrasar o diagnóstico.

Por isso, identificar os sinais e esclarecer informações equivocadas ajuda as mulheres a procurar atendimento e investigar possíveis alterações.

Quais são os principais sintomas da endometriose?

A endometriose pode provocar manifestações diferentes conforme a localização e a extensão das lesões.

Entre os sintomas mais frequentes estão:

Cólicas menstruais intensas ou incapacitantes;

Dor durante ou depois da relação sexual;

Dor para evacuar, especialmente durante a menstruação;

Diarreia ou prisão de ventre associadas ao ciclo menstrual;

Sangramento menstrual intenso;

Dificuldade para engravidar.

No entanto, algumas mulheres apresentam poucos sintomas ou não percebem alterações evidentes.

Por isso, a ausência de queixas intensas não elimina a possibilidade da doença.

Endometriose: 8 mitos e verdades que merecem atenção

Conhecer as características da doença ajuda a identificar situações que precisam de investigação. Confira o que é mito e o que é verdade.

1. Cólica menstrual intensa é normal?

Mito. Embora algum desconforto possa acompanhar a menstruação, dores incapacitantes não devem fazer parte da rotina.

Cólicas frequentes, que impedem atividades diárias ou pioram com o tempo, merecem investigação.

A dismenorreia, nome técnico da dor menstrual, pode ter diferentes causas. Entre elas, está a endometriose.

2. Anticoncepcionais podem esconder os sintomas?

Verdade. Métodos contraceptivos hormonais podem reduzir cólicas, sangramentos e outras manifestações da doença.

Consequentemente, algumas mulheres percebem menos sintomas durante o tratamento. Isso, porém, não significa que a endometriose desapareceu.

A escolha do método contraceptivo deve considerar as características e necessidades de cada mulher.

3. Dor durante a relação sexual é normal?

Mito. A dor durante ou depois da relação sexual recebe o nome de dispareunia.

Esse desconforto pode ter diferentes causas, incluindo endometriose e alterações no assoalho pélvico.

Quando a dor aparece de maneira recorrente, merece avaliação.

4. Endometriose pode dificultar a gravidez?

Verdade. A doença pode provocar alterações inflamatórias e anatômicas que interferem na fertilidade.

Entretanto, ter endometriose não significa necessariamente enfrentar dificuldades para engravidar.

Cada caso apresenta características próprias. Por isso, mulheres que desejam engravidar precisam de avaliação individualizada.

5. Exames sem lesões descartam a doença?

Mito. Um exame de imagem sem alterações visíveis não exclui completamente a endometriose.

Algumas lesões podem apresentar características difíceis de identificar nos exames convencionais.

Além disso, a doença pode provocar fibrose e alterações nos tecidos próximos.

Por isso, a investigação considera os sintomas, o histórico e os resultados dos exames.

6. Alterações intestinais durante a menstruação podem indicar endometriose?

Verdade. Diarreia, prisão de ventre e dor ao evacuar podem acompanhar a doença.

Essas manifestações merecem atenção principalmente quando aparecem ou pioram repetidamente durante o ciclo menstrual.

Em alguns casos, a endometriose compromete estruturas próximas ao intestino.

7. A endometriose pode começar durante o desenvolvimento embrionário?

Essa é uma das hipóteses científicas sobre a origem da doença.

Uma teoria propõe que algumas células permaneçam fora de sua localização habitual durante a formação do sistema reprodutivo.

Posteriormente, essas células poderiam responder aos estímulos hormonais e contribuir para o desenvolvimento das lesões.

Entretanto, a origem da endometriose ainda envolve diferentes hipóteses científicas.

8. A endometriose atinge apenas a região pélvica?

Mito. Embora a pelve concentre a maioria dos casos, a doença também pode atingir outras regiões.

Entre os locais possíveis estão intestino, diafragma e, mais raramente, tórax.

Dor no peito, falta de ar ou desconforto ao respirar que acompanham o período menstrual também merecem investigação.

Quando procurar atendimento?

A dor menstrual intensa não deve ser considerada uma consequência inevitável do ciclo. O mesmo vale para desconfortos recorrentes durante as relações sexuais e alterações intestinais.

Alguns sinais justificam uma avaliação ginecológica:

Cólicas que impedem atividades cotidianas;

Dor persistente durante ou depois da relação sexual;

Alterações intestinais recorrentes durante a menstruação;

Sangramentos intensos ou fora do padrão habitual;

Dificuldade para engravidar.

O reconhecimento desses sintomas ajuda a reduzir a normalização da dor e favorece a investigação.

Embora a endometriose ainda apresente desafios para o diagnóstico, a atenção aos sinais do organismo representa um passo importante para melhorar a qualidade de vida.