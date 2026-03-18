Epidermólise Bolhosa: doença rara que exige cuidado urgente
Doença rara fragiliza a pele e exige diagnóstico precoce e cuidado contínuo.
A morte de Theo Fulgêncio, neto de Deborah Colker, trouxe mais visibilidade à epidermólise bolhosa. Além disso, a história do adolescente emocionou o país. Theo enfrentou uma doença rara, genética e sem cura. Por isso, sua trajetória sensibilizou familiares e sociedade. Assim, o tema ganhou força nas redes sociais e na mídia. Como ele, a vida do garotinho Guilherme Gandra Moura, conhecido como menino Gui, pequeno torcedor símbolo do Vasco da Gama, explicitam a luta contra essa doença.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A coreógrafa Deborah Colker homenageou o neto publicamente. Além disso, ela destacou a coragem do jovem. A família, portanto, descreveu Theo como um verdadeiro guerreiro. Consequentemente, a comoção ampliou o debate sobre a doença. Dessa forma, especialistas reforçam a importância da informação.
Leia também – Menino Gui transforma sua luta contra doença rara em livro inspirador
O que é a Epidermólise Bolhosa
A epidermólise bolhosa é uma doença genética e hereditária. Além disso, ela não é contagiosa.
A condição provoca bolhas e feridas com mínimo atrito. Ou seja, a pele apresenta extrema fragilidade. Por isso, pacientes enfrentam dor constante.
A doença surge, geralmente, ainda no nascimento. Além disso, ela afeta pessoas de todas as idades. Crianças com a condição recebem o nome de borboletas. Isso ocorre porque a pele lembra asas frágeis. Assim, qualquer trauma pode causar lesões graves.
Números e impacto da doença
Especialistas estimam cerca de 500 mil casos no mundo. No Brasil, a DEBRA Brasil registra mais de 800 pacientes. Além disso, o país contabilizou mais de 100 mortes recentes. Portanto, a doença exige atenção constante da saúde pública. Enquanto isso, muitos casos ainda enfrentam subdiagnóstico.
O diagnóstico ocorre por biópsia de pele. Além disso, médicos utilizam imunofluorescência direta.
Assim, profissionais confirmam o tipo da doença. Consequentemente, iniciam o tratamento adequado. Dessa forma, reduzem complicações futuras.
Tipos mais comuns da doença
A epidermólise bolhosa apresenta diferentes formas clínicas. Entre elas, a forma simples causa bolhas superficiais. Além disso, essa versão tende a melhorar com a idade. Por outro lado, a forma juncional é mais grave. Em alguns casos, pode levar ao óbito precoce.
Já a forma distrófica provoca cicatrizes profundas. Além disso, ela pode comprometer movimentos do corpo. Existe também a Síndrome de Kindler. Nesse caso, há mistura de diferentes características. Assim, o quadro clínico se torna mais complexo.
Tratamento e qualidade de vida
A doença não possui cura definitiva. No entanto, o tratamento reduz complicações. Além disso, equipes multiprofissionais acompanham os pacientes. Médicos, enfermeiros e terapeutas atuam juntos. Assim, garantem melhor qualidade de vida.
O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece curativos especiais. Além disso, disponibiliza tratamentos específicos. Portanto, o cuidado contínuo evita agravamentos. Enquanto isso, o acompanhamento reduz a dor. Dessa forma, pacientes mantêm atividades adaptadas.
Cuidados essenciais desde o nascimento
Recém-nascidos exigem atenção imediata. Qualquer procedimento pode causar lesões na pele.
Por isso, equipes evitam práticas invasivas desnecessárias. Além disso, controlam temperatura e umidade. Assim, reduzem o surgimento de bolhas.
O Ministério da Saúde também atualiza protocolos. Além disso, busca melhorar o atendimento especializado. Consequentemente, profissionais recebem orientações mais claras. Desse modo, o diagnóstico ocorre mais cedo. Em resumo, informação salva vidas e reduz sofrimento.
Com base em informações do portal do Ministério da Saúde.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726