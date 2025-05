ES amplia vacinação contra gripe para todos – aproveite

A partir desta quinta-feira, 15 de maio, todas as pessoas com mais de 6 meses de idade no Espírito Santo podem se vacinar contra a gripe. O Governo do Estado definiu ampliar vacinação do público, através da Secretaria da Saúde (Sesa), visando aumentar a cobertura vacinal e fortalecer a prevenção contra a influenza, especialmente em um período de alta circulação de vírus respiratórios.

Expansão da vacinação

A decisão foi formalizada na Resolução da Comissão Intergestores Bipartite Nº 054/2025 e publicada no Diário Oficial do Espírito Santo. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, a medida busca reduzir a incidência de casos graves de gripe. No entanto, ele destaca que a imunização dos grupos prioritários, como idosos, crianças e gestantes, continuará com a meta de cobertura vacinal de 90%.

“A ampliação da vacinação para toda a população é uma estratégia essencial, mas não podemos esquecer da importância de garantir a imunização dos grupos prioritários”, afirmou Hoffmann.

Onde e como se vacinar

A vacinação está disponível em mais de 700 salas de vacinação espalhadas por todo o Espírito Santo. A Sesa tem orientado os municípios sobre como comunicar a população sobre horários, locais e formas de acesso às unidades. Isso visa facilitar a procura pelas doses, especialmente considerando que o estoque de vacinas é entregue semanalmente pelo Ministério da Saúde.

Desde o início da campanha, em 7 de abril, foram aplicadas 449.169 doses, com 308.973 delas destinadas aos grupos prioritários. Até agora, a cobertura alcançou 28,92% da meta estipulada para esses grupos.

Públicos especiais e grupos prioritários

A vacinação para o público em geral será realizada enquanto houver estoque de vacinas. Além disso, a Sesa segue com a estratégia de imunização para grupos especiais, que incluem:

Trabalhadores da saúde

Puérperas

Professores

Povos indígenas

Pessoas em situação de rua

Profissionais de segurança e salvamento

Entre outros

A imunização para os grupos com meta de 90% (idosos, crianças e gestantes) continua sendo prioritária e já faz parte do calendário nacional de vacinação de 2025.

Com essas ações, o Espírito Santo espera garantir uma proteção mais ampla à população contra a influenza, minimizando os impactos da doença na saúde pública.