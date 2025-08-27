Estudo revela que ansiedade e estresse começam no estômago

Conforme divulgação de pesquisadores da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, a comunicação entre cérebro e estômago pode influenciar emoções humanas. O estudo, publicado na revista Nature Mental Health, revelou que uma sincronia intensa entre os ritmos elétricos gástricos e a atividade cerebral está ligada a níveis mais altos de ansiedade, estresse, fadiga e até depressão. Para chegar a essa conclusão, a equipe avaliou 243 voluntários com eletrogastrograma, ressonância magnética funcional em repouso e questionários sobre saúde mental e bem-estar.

Os resultados surpreenderam: uma maior sincronia entre estômago e cérebro não representa equilíbrio, mas sofrimento psicológico. Diferente de outros ritmos corporais, como respiração ou batimentos cardíacos, que geralmente favorecem a regulação emocional, no caso do estômago o efeito é o oposto. Quanto mais intensa a comunicação, piores os índices de qualidade de vida. Essa descoberta reforça a complexidade da interocepção, a percepção que o corpo tem de seus sinais internos, mostrando que nem sempre maior sintonia significa saúde.

Comunicação invisível entre corpo e mente

Segundo pesquisas, essa sincronia pode indicar um sistema nervoso interno em alerta permanente. Tal padrão pode se tornar, no futuro, um marcador clínico para identificar riscos emocionais.

Implicações para tratamentos futuros

Os pesquisadores destacam que rotinas alimentares e medicamentos influenciam os ritmos gástricos, o que abre espaço para novas intervenções em saúde mental. O próximo passo será avaliar, em grupos clínicos, se essa sincronia pode prever crises emocionais ou medir a eficácia de terapias baseadas em ritmos corporais.