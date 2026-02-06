“Eu não queria me olhar no espelho”: Maiara fala sobre alopecia

A cantora Maiara decidiu falar abertamente sobre a alopecia e expôs, de forma direta, os impactos emocionais provocados pela queda intensa de cabelo. Ao mostrar o cabelo natural, a artista explicou que convive com alopecia androgenética, condição que levou à perda significativa dos fios após procedimentos e métodos utilizados ao longo do tempo.

Segundo Maiara, o processo foi gradual, porém profundo. O cabelo passou a cair e quebrar até chegar a um ponto crítico, quando algumas áreas já não apresentavam mais crescimento. Como consequência, a cantora relatou que evitava ligar a luz, olhar no espelho ou manter contato social. Dessa forma, o relato evidenciou que a alopecia vai além da estética e afeta diretamente a autoestima e o bem-estar emocional.

Ao assumir publicamente a condição, Maiara se soma a outras mulheres conhecidas que transformaram a visibilidade em ferramenta de conscientização. Antes dela, Xuxa compartilhou sua experiência com a alopecia e reforçou a ideia de que a beleza não está restrita ao cabelo. Da mesma forma, Jada Smith enfrentou a condição de forma pública e se tornou uma voz ativa na defesa da autoaceitação e da confiança.

Maiara quebra tabu sobre alopecia

Além disso, o debate levantado por essas figuras públicas contribui para quebrar tabus em torno da alopecia, um distúrbio que possui diferentes causas e tipos. A condição pode estar relacionada a fatores genéticos, hormonais, emocionais ou autoimunes, e o tratamento varia conforme o diagnóstico. Por isso, especialistas reforçam a importância do acompanhamento médico para definir as melhores abordagens terapêuticas.

Portanto, ao falar sobre o tema com franqueza, Maiara amplia a discussão sobre saúde, imagem e empatia. Seu posicionamento ajuda a normalizar a conversa sobre a queda de cabelo e incentiva outras pessoas a buscarem informação, apoio profissional e, sobretudo, respeito consigo mesmas durante o processo.

O que é a alopecia?

A alopecia é a queda de cabelo que pode ocorrer em diferentes formas, como a androgenética (calvície hereditária), areata (perda em áreas redondas) e cicatricial (causa cicatrizes e perda permanente). Pode ser causada por fatores diversos e o tratamento varia conforme o tipo e a gravidade.

É natural perder de 50 a 100 fios de cabelo por dia, pois o ciclo de renovação capilar é contínuo. Contudo, se o ciclo for interrompido ou o folículo capilar for danificado, a queda de cabelo pode ser acelerada, resultando em fios mais finos ou até áreas totalmente desprovidas de cabelo.

Ao notar queda excessiva de cabelo, é fundamental buscar orientação médica. Evitar o uso de medicamentos e tratamentos sem acompanhamento profissional pode piorar o quadro.

O que causa a alopecia como a de Maiara?

As causas da alopecia podem variar, mas alguns fatores principais incluem:

Hereditariedade : A predisposição genética é um dos principais fatores para a alopecia, especialmente a calvície.

: A predisposição genética é um dos principais fatores para a alopecia, especialmente a calvície. Hormônios masculinos : Alterações hormonais, como os andrógenos, são frequentemente responsáveis pela queda de cabelo, especialmente em homens.

: Alterações hormonais, como os andrógenos, são frequentemente responsáveis pela queda de cabelo, especialmente em homens. Traumas físicos : Lesões no couro cabeludo podem causar a queda de cabelo.

: Lesões no couro cabeludo podem causar a queda de cabelo. Má alimentação : A falta de nutrientes essenciais pode enfraquecer os fios e levar à queda.

: A falta de nutrientes essenciais pode enfraquecer os fios e levar à queda. Estresse : Pode desencadear a queda de cabelo de maneira temporária.

: Pode desencadear a queda de cabelo de maneira temporária. Oleosidade excessiva : Está frequentemente associada à dermatite seborreica, um distúrbio capilar.

: Está frequentemente associada à dermatite seborreica, um distúrbio capilar. Reações a medicamentos : Tratamentos como a quimioterapia são conhecidos por causar queda de cabelo.

: Tratamentos como a quimioterapia são conhecidos por causar queda de cabelo. Uso de produtos químicos : Produtos capilares agressivos podem danificar os fios e o couro cabeludo.

: Produtos capilares agressivos podem danificar os fios e o couro cabeludo. Problemas na tireoide : Distúrbios hormonais podem influenciar a saúde capilar.

: Distúrbios hormonais podem influenciar a saúde capilar. Infecções: Fungos e bactérias também podem afetar o crescimento dos fios.

Principais tipos de alopecia

Existem diferentes tipos de alopecia, e cada um tem suas características próprias:

Alopecia androgenética : A forma mais comum, geralmente de origem genética. Ela é mais visível entre os 40 e 50 anos. Ela é mais intensa em homens (com falhas nas entradas e topo da cabeça) e mulheres (com afinamento no centro do couro cabeludo).

: A forma mais comum, geralmente de origem genética. Ela é mais visível entre os 40 e 50 anos. Ela é mais intensa em homens (com falhas nas entradas e topo da cabeça) e mulheres (com afinamento no centro do couro cabeludo). Alopecia areata : Uma condição autoimune onde o sistema imunológico ataca os folículos capilares, resultando em falhas arredondadas. Pode ocorrer também na barba, sobrancelhas e cílios.

: Uma condição autoimune onde o sistema imunológico ataca os folículos capilares, resultando em falhas arredondadas. Pode ocorrer também na barba, sobrancelhas e cílios. Alopecia por tração : Causada por penteados apertados, como tranças e rabos de cavalo, que danificam os folículos capilares.

: Causada por penteados apertados, como tranças e rabos de cavalo, que danificam os folículos capilares. Eflúvio telógeno : Caracteriza-se pela queda de até 300 a 500 fios por dia, geralmente desencadeada por eventos como parto, estresse ou deficiências nutricionais. O cabelo pode voltar a crescer após a resolução do fator desencadeante.

: Caracteriza-se pela queda de até 300 a 500 fios por dia, geralmente desencadeada por eventos como parto, estresse ou deficiências nutricionais. O cabelo pode voltar a crescer após a resolução do fator desencadeante. Alopecia cicatricial : Tipo raro em que inflamações nos folículos capilares geram tecido cicatricial, impedindo o crescimento de novos fios.

: Tipo raro em que inflamações nos folículos capilares geram tecido cicatricial, impedindo o crescimento de novos fios. Alopecia frontal fibrosante: Comum em mulheres pós-menopausa, caracteriza-se pela perda de cabelo na linha frontal e nas sobrancelhas, além de lesões vermelhas no couro cabeludo.

Tratamento para a alopecia

Identificar corretamente o tipo de alopecia é fundamental para escolher o tratamento adequado. Por isso, consultar um dermatologista ou tricologista é sempre recomendado. A fim de minimizar a perda de cabelo com a utilização de medicamentos e tratamentos apropriados.

Alguns tratamentos incluem:

Medicamentos : Como antibióticos ou remédios específicos para o tratamento de distúrbios capilares.

: Como antibióticos ou remédios específicos para o tratamento de distúrbios capilares. Suplementação nutricional : Para corrigir deficiências vitamínicas e minerais que possam contribuir para a queda de cabelo.

: Para corrigir deficiências vitamínicas e minerais que possam contribuir para a queda de cabelo. Implante capilar: Em casos de calvície avançada, o implante de cabelo pode ser uma opção eficaz para restaurar a aparência capilar.

Como controlar a alopecia

Embora a alopecia genética não possa ser evitada, há medidas que podem ajudar a controlar a queda de cabelo: