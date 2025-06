Falência múltipla de órgãos mata Francisco Cuoco; veja o caso

O ator Francisco Cuoco faleceu ontem, 19 de junho de 2025, aos 91 anos devido à falência múltipla de órgãos. Ele estava internado há cerca de 20 dias no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, conforme a família e a assessoria confirmaram.

A falência múltipla (SFMO) ocorre quando dois ou mais órgãos vitais param de funcionar simultaneamente. No Brasil, a condição afeta cerca de 25% dos pacientes em UTIs. As chances de sobrevivência caem drasticamente conforme o número de órgãos comprometidos.

Nos últimos anos, Cuoco enfrentou uma infecção nos rins que reduziu, assim, sua mobilidade. De acordo com informações, ele chegou a usar sonda nasal e apresentou inchaço nas pernas, ansiedade e obesidade, o que contribuiu para o agravamento do seu estado.

Conforme entrevistas recentes, Cuoco pesava aproximadamente 130 kg e vivia, desse modo, com limitações físicas. Ele necessitava, dessa forma, da ajuda de cuidadores para tarefas simples, como tomar banho e se levantar. Essa comorbidade contribuiu para a falência múltipla (SFMO).

Com quase 70 anos de carreira, Cuoco marcou a dramaturgia brasileira desde os anos 1960. Ele estrelou sucessos como Selva de Pedra e Pecado Capital. O velório será aberto ao público em São Paulo; o sepultamento será restrito à família.

