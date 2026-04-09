Fibromialgia: quando a dor no corpo todo pede atenção
Fibromialgia causa dor difusa, cansaço e sono ruim, mas o diagnóstico precoce melhora a qualidade de vida.
A fibromialgia é uma síndrome clínica que provoca dor difusa no corpo. Em geral, o desconforto aparece na musculatura. No entanto, a doença vai além da dor. Ela também afeta o sono, o humor, a memória e a disposição.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Muitas pessoas convivem anos com sintomas sem entender a causa. Por isso, o diagnóstico correto muda a rotina e devolve qualidade de vida.
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O que é fibromialgia e por que ela acontece?
A fibromialgia altera a forma como o cérebro processa a dor. Em vez de filtrar estímulos de maneira equilibrada, o sistema nervoso amplifica sensações. Como resultado, o corpo responde com dor intensa mesmo sem lesão aparente.
Em termos simples, o organismo passa a reagir como se estivesse em estado de alerta constante. Dessa forma, toques leves, esforço físico ou estresse podem causar desconforto.
Embora a causa exata ainda não esteja definida, médicos observam gatilhos frequentes. Entre eles, estão:
- traumas físicos;
- infecções graves;
- estresse prolongado;
- dor localizada crônica.
Principais sintomas da fibromialgia
Dor no corpo todo
A dor difusa é o sintoma central. Ela costuma atingir músculos, articulações e regiões sensíveis ao toque. Além disso, muitas pessoas sentem rigidez e sensação de peso no corpo.
Sono que não descansa
A maioria dos pacientes dorme, mas acorda cansada. Isso acontece porque o sono profundo sofre interrupções. Assim, o corpo não se recupera durante a noite.
Fadiga constante
O cansaço vai além do desgaste comum. Frequentemente, tarefas simples viram um esforço grande. Por isso, a fadiga afeta trabalho, estudos e rotina doméstica.
Alterações emocionais e cognitivas
Ansiedade, tristeza, lapsos de memória e dificuldade de concentração também aparecem. Ainda que esses sintomas assustem, eles não significam fraqueza. Na verdade, refletem o impacto da dor crônica no cérebro.
Outros sintomas associados
A fibromialgia também pode causar:
- dor de cabeça frequente;
- sensibilidade ao toque;
- desconforto intestinal;
- formigamentos;
- sensibilidade a cheiros e barulhos.
Como funciona o diagnóstico?
O diagnóstico da fibromialgia é clínico. Ou seja, o médico identifica o quadro pela escuta atenta dos sintomas e pelo exame físico.
Não existe exame específico que confirme a síndrome. Ainda assim, o profissional pode pedir testes para descartar outras doenças.
Em geral, o diagnóstico considera:
- dor por mais de três meses;
- dor em várias regiões do corpo;
- fadiga persistente;
- sono não reparador.
Fibromialgia tem tratamento?
Sim. Embora a fibromialgia não tenha cura definitiva, o tratamento reduz sintomas e melhora a vida do paciente.
O cuidado costuma incluir:
- atividade física orientada;
- higiene do sono;
- manejo do estresse;
- psicoterapia;
- medicamentos, quando necessários.
Além disso, o acolhimento faz diferença. Afinal, a dor da fibromialgia é real e merece atenção.
Com diagnóstico precoce e acompanhamento, a pessoa retoma autonomia, disposição e bem-estar.
Com base em informações do portal da Sociedade Brasileira de Reumatologia.
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