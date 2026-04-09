Fibromialgia: quando a dor no corpo todo pede atenção

A fibromialgia é uma síndrome clínica que provoca dor difusa no corpo. Em geral, o desconforto aparece na musculatura. No entanto, a doença vai além da dor. Ela também afeta o sono, o humor, a memória e a disposição.

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Muitas pessoas convivem anos com sintomas sem entender a causa. Por isso, o diagnóstico correto muda a rotina e devolve qualidade de vida.

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O que é fibromialgia e por que ela acontece?

A fibromialgia altera a forma como o cérebro processa a dor. Em vez de filtrar estímulos de maneira equilibrada, o sistema nervoso amplifica sensações. Como resultado, o corpo responde com dor intensa mesmo sem lesão aparente.

Em termos simples, o organismo passa a reagir como se estivesse em estado de alerta constante. Dessa forma, toques leves, esforço físico ou estresse podem causar desconforto.

Embora a causa exata ainda não esteja definida, médicos observam gatilhos frequentes. Entre eles, estão:

traumas físicos;

infecções graves;

estresse prolongado;

dor localizada crônica.

Principais sintomas da fibromialgia

Dor no corpo todo

A dor difusa é o sintoma central. Ela costuma atingir músculos, articulações e regiões sensíveis ao toque. Além disso, muitas pessoas sentem rigidez e sensação de peso no corpo.

Sono que não descansa

A maioria dos pacientes dorme, mas acorda cansada. Isso acontece porque o sono profundo sofre interrupções. Assim, o corpo não se recupera durante a noite.

Fadiga constante

O cansaço vai além do desgaste comum. Frequentemente, tarefas simples viram um esforço grande. Por isso, a fadiga afeta trabalho, estudos e rotina doméstica.

Alterações emocionais e cognitivas

Ansiedade, tristeza, lapsos de memória e dificuldade de concentração também aparecem. Ainda que esses sintomas assustem, eles não significam fraqueza. Na verdade, refletem o impacto da dor crônica no cérebro.

Outros sintomas associados

A fibromialgia também pode causar:

dor de cabeça frequente;

sensibilidade ao toque;

desconforto intestinal;

formigamentos;

sensibilidade a cheiros e barulhos.

Como funciona o diagnóstico?

O diagnóstico da fibromialgia é clínico. Ou seja, o médico identifica o quadro pela escuta atenta dos sintomas e pelo exame físico.

Não existe exame específico que confirme a síndrome. Ainda assim, o profissional pode pedir testes para descartar outras doenças.

Em geral, o diagnóstico considera:

dor por mais de três meses;

dor em várias regiões do corpo;

fadiga persistente;

sono não reparador.

Fibromialgia tem tratamento?

Sim. Embora a fibromialgia não tenha cura definitiva, o tratamento reduz sintomas e melhora a vida do paciente.

O cuidado costuma incluir:

atividade física orientada;

higiene do sono;

manejo do estresse;

psicoterapia;

medicamentos, quando necessários.

Além disso, o acolhimento faz diferença. Afinal, a dor da fibromialgia é real e merece atenção.

Com diagnóstico precoce e acompanhamento, a pessoa retoma autonomia, disposição e bem-estar.

Com base em informações do portal da Sociedade Brasileira de Reumatologia.