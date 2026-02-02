Folia intensa, cuidado redobrado: atenção ao coração no Carnaval

A maratona de blocos, viagens e festas que marca o Carnaval exige mais do corpo do que muitos imaginam. Por isso, antes de entrar no ritmo da folia, médicos reforçam a importância de avaliar a saúde do coração para reduzir riscos e garantir segurança durante os dias de celebração.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com orientações do Ministério da Saúde, o período carnavalesco costuma reunir fatores que sobrecarregam o organismo. Longas horas em pé, exposição prolongada ao sol, consumo de bebidas alcoólicas, noites mal dormidas e esforço físico acima do habitual elevam a exigência do sistema cardiovascular. Esse cenário se torna ainda mais preocupante para pessoas com fatores de risco, muitas vezes ainda desconhecidos.

Leia também: Dormir mal virou regra? Veja hábitos que estão sabotando seu sono

O cardiologista André Brandão explica que o alerta se justifica pelo conjunto de excessos comuns nessa época do ano. Segundo ele, o corpo enfrenta um desgaste físico e metabólico intenso. Embora muitas pessoas se considerem saudáveis, parte delas convive com hipertensão, alterações cardíacas ou distúrbios metabólicos silenciosos. Nesse sentido, o check-up cardiovascular permite identificar riscos e orientar uma participação mais segura na folia.

O cardiologista André Brandão explica que o alerta se justifica pelo conjunto de excessos comuns nessa época do ano (Foto: Divulgação)

As doenças cardiovasculares permanecem como a principal causa de morte no Brasil. Durante o Carnaval, situações como desidratação, consumo elevado de álcool, privação de sono e esforço intenso aumentam a chance de arritmias, picos de pressão arterial, mal-estar, desmaios e até eventos mais graves.

Cuidado com o coração no Carnaval

Diante desse cenário, realizar um check-up antes da folia possibilita avaliar o funcionamento do coração, detectar alterações precoces e oferecer orientações personalizadas. Além disso, o acompanhamento médico ajuda a definir limites seguros, cuidados com hidratação e estratégias de alimentação adequadas para os dias de festa.

Entre as principais etapas, a avaliação médica completa ocupa posição central. A consulta com cardiologista analisa histórico clínico, sintomas, uso de medicamentos e fatores de risco. Em seguida, a aferição da pressão arterial se torna essencial, já que muitos foliões descobrem a hipertensão apenas em momentos de estresse físico ou emocional.

O eletrocardiograma auxilia na avaliação do ritmo cardíaco e pode revelar arritmias silenciosas. Já os exames laboratoriais, como glicemia, colesterol, triglicerídeos e função renal, ajudam a medir o risco cardiovascular. Além disso, a avaliação do condicionamento físico ganha importância para quem pretende enfrentar horas em blocos de rua ou longos deslocamentos.

Em determinadas situações, o médico indica testes de esforço, como o ergométrico ou o ergoespirométrico, para observar a resposta do coração à atividade física. A análise do sono e da rotina diária também merece atenção, pois alterações nesses hábitos elevam o risco cardiovascular e comprometem a recuperação do organismo.

Cuidado preventivo

Outro ponto fundamental envolve a orientação sobre o consumo de álcool. O excesso favorece a desidratação, pode desencadear arritmias e elevar a pressão arterial. Da mesma forma, manter hidratação adequada e alimentação equilibrada reduz a chance de mal-estar durante a folia.

Pacientes com hipertensão, arritmias, histórico de infarto ou uso contínuo de medicações exigem acompanhamento ainda mais rigoroso. Para esse grupo, a prevenção se torna indispensável.

Ao reforçar a importância do cuidado preventivo, o cardiologista destaca que um simples check-up pode evitar emergências médicas durante o Carnaval e contribuir para uma melhor qualidade de vida ao longo de todo o ano.

Com planejamento, atenção aos sinais do corpo e orientação médica, é possível aproveitar o Carnaval com mais segurança, disposição e tranquilidade, mantendo o coração no compasso certo da festa.

Com informações da assessoria de imprensa.