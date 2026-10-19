Fotografia e solidariedade marcam encontro no GAPCCI - Casa de Apoio

O diagnóstico de câncer traz desafios que vão além do tratamento médico. Nesse período, o acolhimento a pacientes oncológicos, a convivência e o cuidado com a autoestima também ajudam pacientes e familiares a enfrentar as mudanças da rotina. Com essa proposta, a GAPCCI – Grupo de Apoio ao Portador de Cancer de Cachoeiro de Itapmeirim – instituição de apoio a pessoas com câncer realizou um encontro comunitário dedicado à valorização da vida, à solidariedade e à conscientização sobre a saúde.

Com 25 anos de atuação, a Casa de Apoio atende pessoas de cerca de 35 municípios, além de pacientes de diferentes estados. A iniciativa reforçou uma mensagem importante: campanhas como o Outubro Rosa precisam ir além do calendário e manter a prevenção, a informação e o apoio presentes durante todo o ano.

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Como o acolhimento ajuda pacientes com câncer?

O encontro reuniu atividades voltadas ao bem-estar e à convivência. A programação incluiu oficina de dança, maquiagem, massagem e um café especial, além de sorteio de brindes e decoração temática.

Mais do que oferecer momentos de descontração, a proposta buscou criar um ambiente de escuta, integração e valorização pessoal. Em meio às consultas, aos exames e às etapas do tratamento, iniciativas como essa abrem espaço para experiências que não se limitam à doença.

“Acolher significa reconhecer a pessoa para além do diagnóstico. Cada gesto de atenção pode ajudar alguém a se sentir respeitado, amparado e parte de uma comunidade”, afirma uma paciente.

O cuidado com a autoestima também ganhou destaque. As atividades permitiram que os participantes compartilhassem experiências e desfrutassem de momentos de convivência em um ambiente de apoio.

Projeto Beleza que Inspira valoriza histórias de superação

Um dos destaques do encontro foi o projeto Beleza que Inspira, que utiliza a fotografia como instrumento de valorização pessoal. A fotógrafa Márcia Leal, que também enfrenta o câncer e está em tratamento, compartilhou sua experiência com os participantes.

A iniciativa busca mostrar que a identidade de uma pessoa vai muito além da doença. Por meio da arte, o projeto abre espaço para novas formas de olhar para si, reconhecer a própria história e fortalecer a autoestima.

“Uma fotografia pode revelar sentimentos que as palavras nem sempre conseguem expressar. Quero que cada pessoa se reconheça com carinho, valorize sua trajetória e perceba que continua tendo sonhos, desejos e possibilidades”, destaca Márcia.

Fonte: Márcia Leal l Acervo Pessoal

A proposta não substitui o acompanhamento médico ou psicológico. No entanto, atividades culturais e ações de convivência podem complementar a rede de apoio e oferecer oportunidades de expressão durante uma fase delicada da vida.

Voluntariado fortalece a rede de apoio

A realização do evento também destacou a participação de voluntários, empresários parceiros e apoiadores. Cada contribuição ajudou a construir a programação e reforçou a importância do envolvimento comunitário.

O trabalho coletivo mantém iniciativas de acolhimento e amplia as possibilidades de atendimento às pessoas que procuram a instituição. Além disso, mostra como a solidariedade pode transformar gestos cotidianos em apoio concreto.

“Não precisamos enfrentar uma doença para compreender o valor de estender a mão. Às vezes, aquilo que parece uma pequena contribuição para nós representa um oceano na vida de outra pessoa”, afirma uma representante da organização.

Outubro Rosa: conscientização durante todo o ano

O Outubro Rosa chama a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Entretanto, o cuidado com a saúde exige continuidade, informação confiável e acompanhamento profissional ao longo de todo o ano.

Nesse contexto, a Casa de Apoio reafirma seu compromisso com pacientes e familiares, oferecendo um espaço de convivência, esperança e solidariedade.

A mensagem do encontro vai além de uma campanha específica: ninguém precisa enfrentar os desafios sozinho. Com acolhimento, informação e participação comunitária, muitas mãos podem contribuir para tornar a jornada de quem enfrenta o câncer mais humana e digna.