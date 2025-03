Garoto perde visão após beijo de pessoa com herpes labial

Em março de 2025, um caso chocante ganhou repercussão mundial. Um garoto de apenas dois anos perdeu a visão depois de receber um beijo de uma pessoa infectada pelo vírus do herpes. O episódio aconteceu em Windhoek, Namíbia, e destacou a necessidade de adotar cuidados rigorosos ao interagir com crianças pequenas. Recém-nascidos, especialmente, possuem um sistema imunológico ainda imaturo e correm mais riscos diante de infecções.

Conforme a mãe da criança o filho desenvolveu uma infecção ocular grave após o contato com o vírus herpes simplex tipo 1 (HSV-1). Esse vírus, geralmente associado a feridas na boca, se transmite pelo beijo, mãos contaminadas ou objetos compartilhados. Quando atinge os olhos, pode causar ceratite herpética, uma infecção severa que, sem tratamento imediato, leva à cegueira.

A prevenção depende de atitudes simples, mas extremamente eficazes. Ao visitar crianças, principalmente recém-nascidos, adote os seguintes cuidados:

O herpes não é a única ameaça. Algumas infecções também se espalham da mesma forma:

O episódio ocorrido na Namíbia ressalta a importância da prevenção. Medidas simples, quando adotadas corretamente, reduzem significativamente os riscos de complicações graves. Portanto, seguir as recomendações dos pais e evitar comportamentos que possam comprometer a saúde das crianças se torna essencial para garantir a segurança e o bem-estar dos pequenos.

Leia também: Perigo: variante agressiva da Mpox está na área; saiba se cuidar

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui