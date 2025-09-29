Aqui Notícias
Saúde e Bem-estar

Gestante e direção: veja os alertas dos médicos

Gestantes e puérperas precisam adotar cuidados específicos ao dirigir para garantir segurança no trânsito.

Beatriz Fraga Beatriz Fraga

A foto mostra grávida ao volante
FOTO: Freepik

O início da gravidez costuma trazer sintomas como vertigens, náuseas, vômitos, cansaço e sonolência. Com o avanço, surgem edemas, câimbras e contrações abdominais. Esses desconfortos reduzem a concentração e aumentam o risco no trânsito, por isso, gestante e direção exigem cuidados extras.

A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) alerta que dirigir durante a gestação e o puerpério exige cuidados práticos e preventivos. A obstetra Lilian Kondo destacou as orientações durante o 16º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, realizado em Salvador.

Leia também – Doenças mais comuns na gravidez: saiba os riscos e como se prevenir

Gestante e direção – recomendações

  • Evite trajetos longos.
  • Faça paradas frequentes para, assim, se alongar e se movimentar.
  • Use meias de compressão em viagens acima de quatro horas.
  • Em caso de mal-estar, pare imediatamente e peça ajuda.
  • Utilize sempre os equipamentos de segurança.

Como ajustar o cinto e o banco corretamente

  • Afastar o banco do volante o máximo possível, sem perder o controle da direção.
  • Posicionar a faixa subabdominal abaixo da barriga, nunca sobre o abdômen.
  • Colocar a faixa diagonal lateralmente ao útero, sem pressão direta sobre ele.

Direção no puerpério: quando voltar ao volante?

Não existe prazo único para que mulheres no pós-parto retomem a direção. Alguns países sugerem de duas a seis semanas. No entanto, a recomendação médica é clara: cada mulher deve estar fisicamente recuperada, emocionalmente estável e sem uso de medicamentos que comprometam a condução.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Beatriz Fraga
Beatriz Fraga

[email protected]

Assuntos:

CuidadosGestanteTrânsito

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por