Gestante e direção: veja os alertas dos médicos

O início da gravidez costuma trazer sintomas como vertigens, náuseas, vômitos, cansaço e sonolência. Com o avanço, surgem edemas, câimbras e contrações abdominais. Esses desconfortos reduzem a concentração e aumentam o risco no trânsito, por isso, gestante e direção exigem cuidados extras.

A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) alerta que dirigir durante a gestação e o puerpério exige cuidados práticos e preventivos. A obstetra Lilian Kondo destacou as orientações durante o 16º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, realizado em Salvador.

Gestante e direção – recomendações

Evite trajetos longos.

Faça paradas frequentes para, assim, se alongar e se movimentar.

Use meias de compressão em viagens acima de quatro horas.

Em caso de mal-estar, pare imediatamente e peça ajuda.

Utilize sempre os equipamentos de segurança.

Como ajustar o cinto e o banco corretamente

Afastar o banco do volante o máximo possível, sem perder o controle da direção.

Posicionar a faixa subabdominal abaixo da barriga, nunca sobre o abdômen.

Colocar a faixa diagonal lateralmente ao útero, sem pressão direta sobre ele.

Direção no puerpério: quando voltar ao volante?

Não existe prazo único para que mulheres no pós-parto retomem a direção. Alguns países sugerem de duas a seis semanas. No entanto, a recomendação médica é clara: cada mulher deve estar fisicamente recuperada, emocionalmente estável e sem uso de medicamentos que comprometam a condução.