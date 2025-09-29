Gestante e direção: veja os alertas dos médicos
Gestantes e puérperas precisam adotar cuidados específicos ao dirigir para garantir segurança no trânsito.
O início da gravidez costuma trazer sintomas como vertigens, náuseas, vômitos, cansaço e sonolência. Com o avanço, surgem edemas, câimbras e contrações abdominais. Esses desconfortos reduzem a concentração e aumentam o risco no trânsito, por isso, gestante e direção exigem cuidados extras.
A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) alerta que dirigir durante a gestação e o puerpério exige cuidados práticos e preventivos. A obstetra Lilian Kondo destacou as orientações durante o 16º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, realizado em Salvador.
Gestante e direção – recomendações
- Evite trajetos longos.
- Faça paradas frequentes para, assim, se alongar e se movimentar.
- Use meias de compressão em viagens acima de quatro horas.
- Em caso de mal-estar, pare imediatamente e peça ajuda.
- Utilize sempre os equipamentos de segurança.
Como ajustar o cinto e o banco corretamente
- Afastar o banco do volante o máximo possível, sem perder o controle da direção.
- Posicionar a faixa subabdominal abaixo da barriga, nunca sobre o abdômen.
- Colocar a faixa diagonal lateralmente ao útero, sem pressão direta sobre ele.
Direção no puerpério: quando voltar ao volante?
Não existe prazo único para que mulheres no pós-parto retomem a direção. Alguns países sugerem de duas a seis semanas. No entanto, a recomendação médica é clara: cada mulher deve estar fisicamente recuperada, emocionalmente estável e sem uso de medicamentos que comprometam a condução.
