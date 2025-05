Glaucoma: defenda-se do perigo silencioso para a visão

O glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo, afetando cerca de 80 milhões de pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). A doença se caracteriza pelo aumento da pressão ocular, que danifica o nervo óptico de forma gradual. O mais alarmante é que, muitas vezes, o glaucoma não apresenta sintomas nas fases iniciais, o que torna o diagnóstico precoce essencial.

Diagnóstico precoce: o caminho para a prevenção

Em razão de sua natureza silenciosa, a descoberta do glaucoma só acontece quando já houve uma perda significativa de visão. Para evitar esse cenário, é fundamental que as pessoas, especialmente aquelas com histórico familiar ou acima dos 40 anos, realizem exames oftalmológicos regularmente. O oftalmologista Eduardo Abib, da Unimed Sul Capixaba, destaca: “O glaucoma pode avançar sem que o paciente perceba, por isso, os exames periódicos são fundamentais para detectar a doença a tempo.”

Como é o diagnóstico?

O diagnóstico do glaucoma ocorre por meio de exames específicos que avaliam a pressão intraocular e a saúde do nervo óptico. Entre os principais exames estão a tonometria (para medir a pressão ocular), a fundoscopia (para analisar o nervo óptico), o exame de campo visual e, mais recentemente, a OCT (Tomografia de Coerência Óptica) de papila. Este último examina a espessura das fibras nervosas da retina e a escavação do disco óptico, oferecendo uma visão mais detalhada da saúde ocular.

Tratamento: controle é possível

Embora não exista cura para o glaucoma, tratamentos como colírios, laser e, em casos mais graves, cirurgia, podem ajudar a controlar a progressão da doença. “A adesão ao tratamento é crucial para evitar complicações graves”, alerta o especialista. Mesmo sem sintomas, é essencial que o paciente siga as orientações médicas para proteger a visão.

A importância da prevenção

A Unimed Sul Capixaba reforça a importância de consultas regulares com oftalmologistas para a prevenção do glaucoma. O diagnóstico precoce e o acompanhamento constante são as melhores formas de preservar a visão e garantir qualidade de vida para os pacientes. O cuidado preventivo é, sem dúvida, o melhor caminho para evitar que o glaucoma cause danos irreversíveis.