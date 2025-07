Gripe ou Covid-19? Saiba diferenciar os sintomas e por que se vacinar

O aumento dos casos de gripe e a circulação contínua da Covid-19 criaram um cenário de dúvidas e preocupação. Diante de sintomas como febre, coriza, tosse e dor de garganta, muitos se perguntam: é só um resfriado? Ou algo mais sério?

Apesar da semelhança clínica entre os vírus, identificar corretamente a doença exige atenção — e exames específicos. Por isso, entender as diferenças entre gripe e Covid-19 é essencial para agir rápido e se proteger.

Sintomas semelhantes, causas diferentes

Tanto o vírus da gripe (influenza A ou B) quanto o coronavírus provocam quadros respiratórios agudos. No entanto, o tempo de incubação, a sazonalidade e os sintomas variam. A gripe tende a surgir no outono e inverno, com febre alta súbita, tosse com catarro, congestão nasal e mal-estar. Já a Covid-19 pode ocorrer o ano inteiro, com sintomas mais imprevisíveis e progressivos, além de alterações no olfato e paladar. Veja diferenças entre gripe e Covid-19:

Divulgação: Butantan

Testes são fundamentais para diagnóstico

A confirmação só é possível por meio de exames, como o teste rápido de antígeno ou o RT-PCR. Isso porque sinais clínicos isolados não bastam para diferenciar as doenças.

Vacinação continua sendo essencial

Mesmo fora de períodos críticos, vacinar-se anualmente contra a gripe e manter as doses da Covid-19 atualizadas reduz internações e mortes. Os imunizantes não impedem todas as infecções, mas evitam formas graves. Em especial, protegem grupos vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas.

Por que as vacinas não evitam todas as infecções?

Os vírus sofrem mutações constantes. Ambos também têm origem zoonótica, o que dificulta uma imunidade duradoura. Além disso, as vacinas são aplicadas por via intramuscular e estimulam a produção de anticorpos na corrente sanguínea, não diretamente nas vias aéreas superiores — onde os vírus entram.

Quando tomar a vacina contra a gripe?

A vacinação deve ocorrer antes do inverno. O Instituto Butantan atualiza anualmente a fórmula conforme as cepas em circulação, garantindo maior eficácia na proteção durante o pico sazonal. Vacinas previnem casos graves de Covid-19.