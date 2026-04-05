Guaçuí sedia 4ª edição de simpósio gratuito com foco em inovações médicas e autismo

Nos dias 14 e 15 de abril, o Centro de Eventos de Guaçuí se transformará no principal polo de debates sobre medicina, saúde pública e neurodiversidade no Espírito Santo. A 4ª edição do PROINTEC – Saúde em Foco, dessa forma, apresentará uma programação extensa e gratuita, projetada para conectar o conhecimento científico à prática clínica e social.

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Com o objetivo de promover melhorias reais nos serviços de saúde e fortalecer a inclusão, o evento é voltado para profissionais da área, estudantes, gestores públicos e a comunidade em geral. Todos os participantes inscritos receberão certificação. Garanta já sua inscrição gratuita, clique aqui.

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Inovações e desafios da medicina atual

Conforme planejamento, a programação de terça-feira (14) será um mergulho nas demandas mais urgentes da saúde contemporânea. O palco do PROINTEC receberá, assim, especialistas de renome para discutir desde os cuidados com a saúde cardiovascular até os impactos de novas tendências, como os riscos atrelados ao uso estético de canetas emagrecedoras.

A eficiência do sistema público ganhará destaque, sobretudo, com painéis voltados à integração do SUS e às ações, bem como aos investimentos estratégicos do Ministério da Saúde. Além disso, os debates irão aprofundar caminhos para fortalecer a gestão e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.

Por fim, o dia se encerrará com abordagens atualizadas sobre doenças que impactam diretamente a qualidade de vida de milhares de brasileiros, como, por exemplo, a endometriose e a fibromialgia. Dessa forma, o evento contribuirá para ampliar o conhecimento e promover reflexões relevantes sobre o cuidado com a saúde.

I Seminário sobre o Transtorno do Espectro Autista

O grande diferencial desta 4ª edição, por sua vez, está reservado para a quarta-feira (15), que será inteiramente dedicada ao I Seminário sobre o Transtorno do Espectro Autista: Conscientização e Inclusão. Nesse sentido, a programação amplia o olhar sobre o tema e reforça a importância do debate qualificado.

Além disso, o painel foi cuidadosamente estruturado para desmistificar o diagnóstico e, ao mesmo tempo, fortalecer uma rede de apoio sólida e efetiva. Para isso, especialistas em neuropsicopedagogia, médicos e terapeutas subirão ao palco, a fim de debater o funcionamento do cérebro neurodivergente, bem como os desafios enfrentados por mães atípicas.

Ademais, os profissionais também irão abordar o acompanhamento do autismo em todas as fases da vida — desde a infância até a vida adulta. Dessa forma, o seminário propõe, acima de tudo, substituir rótulos por acolhimento, unindo conhecimento científico e sensibilidade humana.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL – PROINTEC 2026

TERÇA-FEIRA (14 de abril)

08h – Recepção dos participantes

– Recepção dos participantes 08h30 – Apresentação do Coral da Terceira Idade

– Apresentação do Coral da Terceira Idade 09h30 – Palestra: Os cuidados com a saúde cardiovascular – Dr. Diogo Nolasco

– Palestra: Os cuidados com a saúde cardiovascular – Dr. Diogo Nolasco 10h30 – Palestra: Assistência à saúde no âmbito do SUS/ES: a importância da integração entre Atenção Primária, Regulação do Acesso e Atenção Ambulatorial Especializada – Samilla Coelho Figueira

– Palestra: Assistência à saúde no âmbito do SUS/ES: a importância da integração entre Atenção Primária, Regulação do Acesso e Atenção Ambulatorial Especializada – Samilla Coelho Figueira 11h30 – Intervalo para almoço

– Intervalo para almoço 13h – Abertura Oficial

– Abertura Oficial 13h30 – Palestra: Ações e investimentos do Ministério da Saúde – Jaderson Braga

– Palestra: Ações e investimentos do Ministério da Saúde – Jaderson Braga 14h30 – Palestra: Endometriose: o que você precisa saber sobre a doença – Dr. Jehovah Tavares

– Palestra: Endometriose: o que você precisa saber sobre a doença – Dr. Jehovah Tavares 15h30 – Palestra: Canetas emagrecedoras e os cuidados com a saúde – Dra. Nayara Magest

– Palestra: Canetas emagrecedoras e os cuidados com a saúde – Dra. Nayara Magest 16h30 – Palestra: Fibromialgia não é só dor: como alimentação e exercício modulam a inflamação e qualidade de vida – Juninho Rockfeller

– Palestra: Fibromialgia não é só dor: como alimentação e exercício modulam a inflamação e qualidade de vida – Juninho Rockfeller 17h30 – Sorteio de brindes aos participantes

QUARTA-FEIRA (15 de abril) | I Seminário sobre Autismo

09h – Recepção dos participantes

– Recepção dos participantes 09h30 – Palestra: Diagnosticar não é rotular: o olhar humano e científico da Neuropsicopedagogia no TEA – Aline Dino de Oliveira Vezula

– Palestra: Diagnosticar não é rotular: o olhar humano e científico da Neuropsicopedagogia no TEA – Aline Dino de Oliveira Vezula 10h30 – Palestra: Equipe ICEPi

– Palestra: Equipe ICEPi 11h – Intervalo para almoço

– Intervalo para almoço 13h00 – Credenciamento (Retorno)

– Credenciamento (Retorno) 13h30 – Palestra: Neurociência aplicada com foco no Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Pedro Quintão

– Palestra: Neurociência aplicada com foco no Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Pedro Quintão 14h30 – Palestra: Autismo na infância, adolescência e vida adulta – Karla Coelho

– Palestra: Autismo na infância, adolescência e vida adulta – Karla Coelho 15h30 – Palestra: Mães atípicas na era moderna: como cuidar do filho com autismo sem se perder de si mesmas – Dra. Lidiane Silva

– Palestra: Mães atípicas na era moderna: como cuidar do filho com autismo sem se perder de si mesmas – Dra. Lidiane Silva 16h30 – Mesa Redonda

– Mesa Redonda 17h00 – Sorteio de brindes aos participantes

SERVIÇO

O que: PROINTEC 2026 – 4ª Edição (Saúde inFoco)

PROINTEC 2026 – 4ª Edição (Saúde inFoco) Quando: 14 e 15 de abril

14 e 15 de abril Onde: Centro de Eventos, Guaçuí/ES

Centro de Eventos, Guaçuí/ES Entrada: 100% Gratuita (com emissão de certificado)

100% Gratuita (com emissão de certificado) Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-guacui-2026-simposio-de-ciencia-e-tecnologia-na-saude/3365925

Com base em informações do Grupo Folha do Caparaó.