Guaçuí sedia 4ª edição de simpósio gratuito com foco em inovações médicas e autismo
Evento acontece nos dias 14 e 15 de abril, no Centro de Eventos da cidade, reunindo grandes especialistas para debater diversos tópicos relacionados ao tema.
Nos dias 14 e 15 de abril, o Centro de Eventos de Guaçuí se transformará no principal polo de debates sobre medicina, saúde pública e neurodiversidade no Espírito Santo. A 4ª edição do PROINTEC – Saúde em Foco, dessa forma, apresentará uma programação extensa e gratuita, projetada para conectar o conhecimento científico à prática clínica e social.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com o objetivo de promover melhorias reais nos serviços de saúde e fortalecer a inclusão, o evento é voltado para profissionais da área, estudantes, gestores públicos e a comunidade em geral. Todos os participantes inscritos receberão certificação. Garanta já sua inscrição gratuita, clique aqui.
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Inovações e desafios da medicina atual
Conforme planejamento, a programação de terça-feira (14) será um mergulho nas demandas mais urgentes da saúde contemporânea. O palco do PROINTEC receberá, assim, especialistas de renome para discutir desde os cuidados com a saúde cardiovascular até os impactos de novas tendências, como os riscos atrelados ao uso estético de canetas emagrecedoras.
A eficiência do sistema público ganhará destaque, sobretudo, com painéis voltados à integração do SUS e às ações, bem como aos investimentos estratégicos do Ministério da Saúde. Além disso, os debates irão aprofundar caminhos para fortalecer a gestão e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.
Por fim, o dia se encerrará com abordagens atualizadas sobre doenças que impactam diretamente a qualidade de vida de milhares de brasileiros, como, por exemplo, a endometriose e a fibromialgia. Dessa forma, o evento contribuirá para ampliar o conhecimento e promover reflexões relevantes sobre o cuidado com a saúde.
I Seminário sobre o Transtorno do Espectro Autista
O grande diferencial desta 4ª edição, por sua vez, está reservado para a quarta-feira (15), que será inteiramente dedicada ao I Seminário sobre o Transtorno do Espectro Autista: Conscientização e Inclusão. Nesse sentido, a programação amplia o olhar sobre o tema e reforça a importância do debate qualificado.
Além disso, o painel foi cuidadosamente estruturado para desmistificar o diagnóstico e, ao mesmo tempo, fortalecer uma rede de apoio sólida e efetiva. Para isso, especialistas em neuropsicopedagogia, médicos e terapeutas subirão ao palco, a fim de debater o funcionamento do cérebro neurodivergente, bem como os desafios enfrentados por mães atípicas.
Ademais, os profissionais também irão abordar o acompanhamento do autismo em todas as fases da vida — desde a infância até a vida adulta. Dessa forma, o seminário propõe, acima de tudo, substituir rótulos por acolhimento, unindo conhecimento científico e sensibilidade humana.
PROGRAMAÇÃO OFICIAL – PROINTEC 2026
TERÇA-FEIRA (14 de abril)
- 08h – Recepção dos participantes
- 08h30 – Apresentação do Coral da Terceira Idade
- 09h30 – Palestra: Os cuidados com a saúde cardiovascular – Dr. Diogo Nolasco
- 10h30 – Palestra: Assistência à saúde no âmbito do SUS/ES: a importância da integração entre Atenção Primária, Regulação do Acesso e Atenção Ambulatorial Especializada – Samilla Coelho Figueira
- 11h30 – Intervalo para almoço
- 13h – Abertura Oficial
- 13h30 – Palestra: Ações e investimentos do Ministério da Saúde – Jaderson Braga
- 14h30 – Palestra: Endometriose: o que você precisa saber sobre a doença – Dr. Jehovah Tavares
- 15h30 – Palestra: Canetas emagrecedoras e os cuidados com a saúde – Dra. Nayara Magest
- 16h30 – Palestra: Fibromialgia não é só dor: como alimentação e exercício modulam a inflamação e qualidade de vida – Juninho Rockfeller
- 17h30 – Sorteio de brindes aos participantes
QUARTA-FEIRA (15 de abril) | I Seminário sobre Autismo
- 09h – Recepção dos participantes
- 09h30 – Palestra: Diagnosticar não é rotular: o olhar humano e científico da Neuropsicopedagogia no TEA – Aline Dino de Oliveira Vezula
- 10h30 – Palestra: Equipe ICEPi
- 11h – Intervalo para almoço
- 13h00 – Credenciamento (Retorno)
- 13h30 – Palestra: Neurociência aplicada com foco no Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Pedro Quintão
- 14h30 – Palestra: Autismo na infância, adolescência e vida adulta – Karla Coelho
- 15h30 – Palestra: Mães atípicas na era moderna: como cuidar do filho com autismo sem se perder de si mesmas – Dra. Lidiane Silva
- 16h30 – Mesa Redonda
- 17h00 – Sorteio de brindes aos participantes
SERVIÇO
- O que: PROINTEC 2026 – 4ª Edição (Saúde inFoco)
- Quando: 14 e 15 de abril
- Onde: Centro de Eventos, Guaçuí/ES
- Entrada: 100% Gratuita (com emissão de certificado)
- Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-guacui-2026-simposio-de-ciencia-e-tecnologia-na-saude/3365925
Com base em informações do Grupo Folha do Caparaó.
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