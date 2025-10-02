HECI e GAPCCI unem forças no Outubro Rosa: acesso é direito no combate ao câncer
HECI e GAPCCI promovem mais uma campanha relativa ao Outubro Rosa - leia e fique por dentro da programação.
O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) e o Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro (GAPCCI) se uniram em mais uma edição do Outubro Rosa. A campanha deste ano traz o lema Acesso é direito, não privilégio e movimenta, desse modo, a cidade com ações de conscientização, apoio e mobilização em prol da saúde da mulher.
De acordo com a oncologista Dra. Sabina Bandeira Aleixo, diretora do GAPCCI, o diagnóstico precoce do câncer de mama salva vidas, mas depende de políticas públicas eficazes: O acesso ao exame e ao tratamento não pode ser privilégio, é um direito de todas as mulheres.
A programação começou em 26 de setembro com o lançamento oficial da camisa da campanha. Logo depois, diferentes atividades vieram reforçar a importância do cuidado com a saúde e da solidariedade.
Programação especial do Outubro Rosa em Cachoeiro
- 3/10 – 19h: Talk Recomeçar, em parceria com a ONG Abraçando Mulheres, na Igreja Batista de São José do Calçado.
- 9/10 – 9h: Oficina de Amarração de Lenço, na Casa de Apoio, com o grupo Moça Prendada.
- 16/10 – 9h: Prosa Rosa, espaço de diálogo e acolhimento na Casa de Apoio.
- 19/10 – 7h: Corre Outubro Rosa, em Cachoeiro, em parceria com Corpo & Saúde – Emerson Matielo.
- 23/10 – 17h às 19h: Audiência pública Câncer de Mama e Navegação de Pacientes, na Câmara Municipal, com debates e exposição de aquarelas.
- 26/10 – 7h: Corrida do Perim 2025, em Cachoeiro.
- 30/10 – 19h30: Vôlei Rosa em Movimento, no CT Macário Secco, encerrando o mês com esporte e engajamento.
Como participar
A camisa oficial da campanha já está disponível por R$ 40,00. Interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp oficial (28) 99257-9401 ou diretamente na Casa de Apoio aos Portadores de Câncer, localizada na Rua Pedro Quinelato, 58/60, bairro Ferroviários.
O Outubro Rosa, em Cachoeiro, reforça principalmente que o cuidado com a saúde é para todos. Mais do que um símbolo, é um chamado à ação: informação, prevenção e acesso justo salvam vidas.
