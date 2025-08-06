HECI faz história com 100 cirurgias robóticas pelo SUS

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) alcançou um marco histórico na saúde pública do Espírito Santo. Nesta quarta-feira (05/08), a equipe médica completou 100 cirurgias robóticas realizadas com o Robô Versius — o mais moderno sistema cirúrgico da atualidade. Esse feito coloca o HECI como o primeiro hospital fora da capital capixaba a oferecer esse tipo de procedimento pelo SUS, tornando-se referência em cirurgia minimamente invasiva no interior do estado.

Desde fevereiro de 2024, quando realizou a primeira cirurgia com o equipamento, o hospital ampliou o uso da robótica para tratar doenças ginecológicas, urológicas, bariátricas, cólon-retais e, principalmente, oncológicas. O avanço trouxe, principalmente, mais precisão cirúrgica, redução de sangramentos e menos dor no pós-operatório. Conforme o coordenador Dr. Tiago Cypriano Dutra, os pacientes têm recebido alta precoce e apresentam, desse modo, recuperação mais rápida.

Tecnologia de ponta no sul do Estado

O Robô Versius simula os movimentos do punho humano com extrema precisão. Seus braços articulados realizam cirurgias complexas com menor trauma e maior eficiência. Leve, compacto e modular, ele pode ser transportado com facilidade entre os centros cirúrgicos. Isso dá, à equipe do HECI, maiores e melhores condições de realizar cirurgias de forma precisa e ágil.

FOTO: Divulgação l HECI

Compromisso com a inovação e acesso público

De acordo com o superintendente Wagner Medeiros Junior, o HECI mantém um compromisso permanente com inovação, tecnologia e qualidade. O hospital oferece um padrão comparável aos melhores centros do país, agora acessível a pacientes do SUS.

Expansão do acesso ao SUS

Em março, o hospital lançou mais 150 cirurgias robóticas oncológicas pelo SUS, viabilizadas por emenda parlamentar. O investimento garante acesso gratuito à tecnologia para quem mais precisa.