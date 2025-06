Hidrocefalia: o que aconteceu com Chico Buarque?

Na última terça-feira (3/6), o cantor e compositor Chico Buarque, de 80 anos, passou por uma cirurgia eletiva para tratar hidrocefalia de pressão normal (HPN). A equipe médica realizou o procedimento no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. A operação ocorreu sem complicações, e Chico se recupera bem, com alta prevista ainda nesta semana. O músico já recebeu alta e Eis o malandro na praça outra vez, ótimo segundo os médicos.

Entenda a hidrocefalia de pressão normal

Apesar do nome, a HPN não causa aumento da pressão intracraniana. No entanto, provoca acúmulo de líquido cerebroespinhal nos ventrículos do cérebro. Essa condição atinge principalmente idosos, afetando a locomoção, a memória e o controle urinário.

Muitas vezes, os sintomas se confundem com sinais de Alzheimer ou Parkinson. Por isso, o diagnóstico correto exige atenção. De acordo com os especialistas, é fundamental procurar um médico diante de sinais como:

Incontinência urinária : perda involuntária de urina.

: perda involuntária de urina. Déficits cognitivos : esquecimentos, lentidão de pensamento e confusão mental.

: esquecimentos, lentidão de pensamento e confusão mental. Alterações na marcha: andar mais lento, com passos curtos e perda de equilíbrio.

Cirurgia pode reverter os sintomas

O tratamento padrão envolve a colocação de uma derivação ventrículo-peritoneal (DVP). Essa válvula drena o excesso de líquido do cérebro para a cavidade abdominal, aliviando os sintomas. Quanto mais precoce for a intervenção, maiores são as chances de recuperação.

Assim, a decisão pela cirurgia de Chico seguiu uma avaliação criteriosa. O procedimento visa restaurar sua qualidade de vida, com melhora significativa nos sintomas neurológicos.