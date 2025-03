Homens, vocês agora têm o gel anticoncepcional masculino

Nos últimos anos, cientistas nos Estados Unidos têm feito avanços significativos no desenvolvimento de um gel anticoncepcional masculino. Produzido pela empresa de biotecnologia Contraline, esse produto inovador promete mudar o cenário dos métodos contraceptivos. O objetivo é bloquear a saída de espermatozoides do corpo durante as ejaculações, oferecendo aos homens uma alternativa eficaz e reversível à vasectomia.

Como funciona o gel anticoncepcional masculino?

Kevin Eisenfrats, CEO da Contraline, comparou o funcionamento do gel a um filtro de café. Ele explicou que, assim como a borra de café não consegue passar pelo filtro, os espermatozoides também ficam retidos, enquanto o sêmen, um líquido, ainda pode passar. Esse processo é semelhante ao funcionamento de um DIU, mas voltado para os homens.

Além disso, o gel atua no canal deferente, o tubo responsável por transportar os espermatozoides dos testículos para fora do corpo. Os espermatozoides ficam bloqueados, mas o sêmen ainda é liberado durante a ejaculação. A principal vantagem desse método é que, ao contrário da vasectomia, o procedimento é reversível.

Testes e resultados promissores

A pesquisa foi conduzida com mais de 1.500 voluntários, com idades variando de 25 a 65 anos. Os testes mostraram resultados impressionantes: em apenas um mês após a aplicação do gel, a contagem de espermatozoides nos participantes caiu entre 99% a 100%. Importante destacar que os homens continuaram a ter ejaculações sem efeitos colaterais graves.

O procedimento, realizado em consultórios médicos, consiste na aplicação de uma agulha fina que injeta o gel no canal deferente, após a anestesia local. Os participantes relataram a manutenção das funções sexuais, mas com a contagem de espermatozoides drasticamente reduzida.

O futuro do gel anticoncepcional masculino

A Contraline está otimista com o potencial do gel, chamado Adam, e espera que ele receba aprovação da Food and Drug Administration (FDA) ainda este ano. Se aprovado, o gel pode estar disponível para o público até 2027, oferecendo uma nova opção de contracepção masculina, eficaz e reversível.

Esse avanço representa uma importante mudança nos métodos de controle de natalidade, permitindo aos homens uma forma de contracepção mais prática e menos invasiva.

Leia também: Anvisa interdita pasta de dente da Colgate