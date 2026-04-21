Homens também sofrem: entenda a ansiedade oculta

Ai, palavras, ai, palavras,/que estranha potência, a vossa!/ Éreis um sopro na aragem…– sois um homem que se enforca! – Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meireles. A poesia referente à morte de Tiradentes, simboliza uma face da dor real de muitos homens educados para serem contidos e verem a ansiedade como um tabu.

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Muitos homens aprendem, desde cedo, a esconder emoções. Por isso, eles evitam demonstrar medo ou insegurança. Como resultado, a ansiedade cresce de forma silenciosa. Enquanto isso, a pressão social reforça a ideia de controle constante.

Além disso, cobranças profissionais e familiares intensificam esse cenário. Consequentemente, o homem internaliza conflitos emocionais. Dessa maneira, ele sofre sem pedir ajuda. Portanto, reconhecer esse padrão já representa um avanço importante.

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O que é a ansiedade masculina na prática

A ansiedade masculina se manifesta como medo intenso e tensão constante. No entanto, muitos homens não identificam esses sinais com facilidade. Em vez disso, eles relatam irritação ou cansaço extremo.

Ao mesmo tempo, o corpo reage com sintomas físicos evidentes. Por exemplo, o coração acelera e a respiração encurta. Além disso, surgem dores no peito e desconforto abdominal. Assim, o organismo entra em estado de alerta contínuo.

Principais sintomas que homens costumam ignorar

Primeiramente, aparece a sensação de que algo ruim pode acontecer. Em seguida, surge o medo de perder o controle. Ao mesmo tempo, o homem pode apresentar insônia e tensão muscular.

Por outro lado, muitos desenvolvem comportamentos de fuga. Dessa forma, evitam conversas difíceis ou situações desafiadoras. Em alguns casos, recorrem ao isolamento emocional. Portanto, identificar esses sinais evita o agravamento do quadro.

Gatilhos comuns na rotina masculina

Frequentemente, a ansiedade surge diante de pressões externas. Como exemplo, responsabilidades financeiras e cobranças no trabalho. Além disso, mudanças na vida pessoal também influenciam.

Consequentemente, o homem se sente sobrecarregado. Nesse cenário, ele tenta manter o controle a qualquer custo. Contudo, essa estratégia aumenta o desgaste emocional. Assim, o ciclo da ansiedade se fortalece.

Como controlar a crise de ansiedade

Quando a crise começa, o homem pode agir imediatamente. Primeiro, ele fecha os olhos e regula a respiração. Em seguida, inspira profundamente e solta o ar de forma lenta.

Além disso, focar no presente reduz a intensidade dos sintomas. Dessa maneira, o corpo desacelera gradualmente. Ainda assim, buscar apoio profissional fortalece o equilíbrio emocional. Portanto, cuidar da mente também exige atitude.

Força também é saber pedir ajuda

Durante muito tempo, a sociedade associou força ao silêncio. No entanto, reconhecer limites demonstra maturidade. Assim, falar sobre ansiedade rompe padrões antigos.

Portanto, o homem que cuida da saúde mental constrói uma vida mais leve. Afinal, equilíbrio emocional não diminui ninguém. Pelo contrário, fortalece escolhas e relações.

Com base em aportes do portal da Sociedade Brasileira de Psicologia.