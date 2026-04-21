Homens também sofrem: entenda a ansiedade oculta
Ai, palavras, ai, palavras,/que estranha potência, a vossa!/ Éreis um sopro na aragem…– sois um homem que se enforca! – Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meireles. A poesia referente à morte de Tiradentes, simboliza uma face da dor real de muitos homens educados para serem contidos e verem a ansiedade como um tabu.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Muitos homens aprendem, desde cedo, a esconder emoções. Por isso, eles evitam demonstrar medo ou insegurança. Como resultado, a ansiedade cresce de forma silenciosa. Enquanto isso, a pressão social reforça a ideia de controle constante.
Além disso, cobranças profissionais e familiares intensificam esse cenário. Consequentemente, o homem internaliza conflitos emocionais. Dessa maneira, ele sofre sem pedir ajuda. Portanto, reconhecer esse padrão já representa um avanço importante.
Leia também – O que é ansiedade e por que merece atenção
O que é a ansiedade masculina na prática
A ansiedade masculina se manifesta como medo intenso e tensão constante. No entanto, muitos homens não identificam esses sinais com facilidade. Em vez disso, eles relatam irritação ou cansaço extremo.
Ao mesmo tempo, o corpo reage com sintomas físicos evidentes. Por exemplo, o coração acelera e a respiração encurta. Além disso, surgem dores no peito e desconforto abdominal. Assim, o organismo entra em estado de alerta contínuo.
Principais sintomas que homens costumam ignorar
Primeiramente, aparece a sensação de que algo ruim pode acontecer. Em seguida, surge o medo de perder o controle. Ao mesmo tempo, o homem pode apresentar insônia e tensão muscular.
Por outro lado, muitos desenvolvem comportamentos de fuga. Dessa forma, evitam conversas difíceis ou situações desafiadoras. Em alguns casos, recorrem ao isolamento emocional. Portanto, identificar esses sinais evita o agravamento do quadro.
Gatilhos comuns na rotina masculina
Frequentemente, a ansiedade surge diante de pressões externas. Como exemplo, responsabilidades financeiras e cobranças no trabalho. Além disso, mudanças na vida pessoal também influenciam.
Consequentemente, o homem se sente sobrecarregado. Nesse cenário, ele tenta manter o controle a qualquer custo. Contudo, essa estratégia aumenta o desgaste emocional. Assim, o ciclo da ansiedade se fortalece.
Como controlar a crise de ansiedade
Quando a crise começa, o homem pode agir imediatamente. Primeiro, ele fecha os olhos e regula a respiração. Em seguida, inspira profundamente e solta o ar de forma lenta.
Além disso, focar no presente reduz a intensidade dos sintomas. Dessa maneira, o corpo desacelera gradualmente. Ainda assim, buscar apoio profissional fortalece o equilíbrio emocional. Portanto, cuidar da mente também exige atitude.
Força também é saber pedir ajuda
Durante muito tempo, a sociedade associou força ao silêncio. No entanto, reconhecer limites demonstra maturidade. Assim, falar sobre ansiedade rompe padrões antigos.
Portanto, o homem que cuida da saúde mental constrói uma vida mais leve. Afinal, equilíbrio emocional não diminui ninguém. Pelo contrário, fortalece escolhas e relações.
Com base em aportes do portal da Sociedade Brasileira de Psicologia.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726