Idosos, aprendam a se proteger contra a gripe

A gripe pode ser particularmente perigosa para idosos, colocando em risco sua saúde e qualidade de vida. Conforme Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) apontam que, em 2024, 21% dos brasileiros acima de 60 anos hospitalizados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) faleceram devido a complicações da doença. Esses números destacam a importância de prevenir a gripe, principalmente por meio da vacinação.

A importância da vacinação para idosos

O vírus Influenza, responsável pela gripe, pode evoluir para quadros graves, como pneumonia e até óbito, principalmente em idosos. A vacinação é a medida mais eficaz para proteger contra essas complicações. De acordo com os infectologistas ao vacinar um grande número de pessoas, reduz-se a transmissão do vírus na comunidade, protegendo também aqueles que não podem ser vacinados.

Além disso, a vacina contra a gripe é atualizada anualmente para incluir as cepas virais mais circulantes, oferecendo proteção mais eficaz e diminuindo a propagação do vírus.

Sintomas da gripe: como identificar e agir

Os sintomas da gripe incluem febre acima de 38°C, dor de cabeça, dor no corpo, tosse e cansaço. Em idosos, o quadro pode se agravar rapidamente, o que exige atenção imediata. A gripe também pode apresentar sintomas semelhantes a outras infecções respiratórias, como resfriado comum e COVID-19. No entanto, a gripe tende a se manifestar de forma mais abrupta e com sintomas mais intensos.

Cuidados simples para prevenir a gripe

Durante o inverno, com temperaturas baixas e umidade elevada, o risco de infecções respiratórias aumenta. Para proteger os idosos, recomendam-se alguns cuidados essenciais:

Mantenha-se aquecido: Roupas adequadas e proteção das extremidades são fundamentais. Alimente-se bem: Invista em alimentos ricos em vitaminas e minerais, como sopas e caldos. Hidrate-se: Mesmo no frio, beba água e consuma chás ou sucos naturais. Cuide do ambiente: Garanta boa ventilação e evite locais aglomerados. Vacine-se: A imunização é a melhor forma de evitar complicações graves da gripe.

Outras medidas preventivas

Além dessas recomendações, é importante manter boas práticas de higiene, como lavar as mãos com frequência e evitar o contato com pessoas doentes. Essas atitudes complementam a vacinação, garantindo uma proteção mais eficaz contra a gripe e outras doenças respiratórias.

A adoção desses cuidados pode não apenas prevenir a gripe, mas também reduzir complicações, garantindo um inverno mais saudável para os idosos.