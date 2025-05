Ivete Sangalo destaca a importância da endoscopia e colonoscopia

Recentemente, Ivete Sangalo compartilhou, em suas redes sociais, a importância de realizar exames preventivos, como a endoscopia e a colonoscopia, para detectar, principalmente, problemas precocemente. A cantora destacou como esses exames podem evitar complicações graves e facilitar, assim, tratamentos mais eficazes.

A endoscopia permite visualizar o esôfago, estômago e duodeno, sendo essencial para diagnosticar, dessa forma, condições como úlceras, refluxo ácido, inflamações e até câncer.

Antes do exame, é necessário:

A colonoscopia examina o cólon e reto, sendo importante para detectar pólipos, inflamação, diverticulite e câncer colorretal, especialmente o câncer de cólon.

Para garantir um exame eficaz, é necessário:

Tanto a endoscopia quanto a colonoscopia são exames essenciais para detectar doenças precoces e garantir a saúde gastrointestinal. Ivete Sangalo, ao compartilhar sua experiência, reforça a importância desses exames para a saúde preventiva.

