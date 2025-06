Junho Vermelho: Compartilhe vida, doe sangue!

Com o lema Compartilhe vida, doe sangue!, a Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa), por meio do Hemoes, inicia a campanha Junho Vermelho. Os objetivos são, principalmente, os de: incentivar a doação voluntária, reforçar os estoques e homenagear quem doa com frequência.

Por que junho é tão importante?

Com a chegada do frio, as doações diminuem. Por isso, essa campanha visa garantir o abastecimento constante, especialmente em períodos críticos. Conforme a diretora-geral do Hemoes, Marcela Murad, Junho Vermelho é mais que campanha, é cultura de solidariedade ativa.

Histórias que inspiram

A fim de incentivar a doação, diversos doadores capixabas mostram, com seus exemplos, que solidariedade é um compromisso de vida:

Isac Lopes , policial militar, doa sangue desde os 18 anos: “É outra forma de servir à sociedade.”

, policial militar, doa sangue desde os 18 anos: “É outra forma de servir à sociedade.” Guthierry de Jesus , vigilante, passou de doador ocasional a regular: “Cada bolsa pode salvar até quatro vidas.”

, vigilante, passou de doador ocasional a regular: “Cada bolsa pode salvar até quatro vidas.” Alexander Andrade, doador há 25 anos, também se cadastrou como doador de medula: “Assumi esse compromisso desde quando minha mãe precisou.”

Cachoeiro em ação

Na próxima segunda-feira, 09 de junho, a Escola do Legislativo Prof. David Alberto Loss realiza uma palestra educativa sobre a importância da doação de sangue. A atividade ocorre das 9h às 10h, no Plenarinho Almir Forte dos Santos, na sede da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Uma ação que salva vidas

De acordo com a biomédica Nathália Mathias Buzatto, do Banco de Sangue do Hospital Evangélico, o encontro será dinâmico. Especialista em captação de doadores, Nathália compartilhará, assim, informações claras e práticas sobre quem pode doar, com que frequência e quais cuidados adotar antes e depois da doação.

Como doar?

Em Cachoeiro, doe sangue em:

1- Santa Casa de Misericórdia: Serviço de Atendimento Hemoterapia – 28 2101-2123

Horário de Atendimento: 2ª a 6ª feira – 07h às 16h; sábado – 07h às 11h.

2- Hospital Evangélico de Cachoeiro: Banco de Sangue – (28) 3526-6232.

Horário de atendimento: segunda a sexta-­feira de 07h às 16h; sábados de 07h às 11h.

Além disso, a palestra pretende conscientizar servidores, colaboradores e o público em geral sobre a relevância desse gesto solidário. Doar sangue leva poucos minutos, mas pode salvar até quatro vidas.

Educação e solidariedade caminham juntas

Segundo Rodrigo Archanjo, coordenador da Escola do Legislativo, a iniciativa busca despertar o senso coletivo de empatia e cidadania. “Queremos mostrar que doar sangue é uma atitude acessível, segura e essencial para quem precisa de transfusão”, reforça.

Compromisso com a vida

O presidente da Câmara, vereador Alexandre Maitan (União Brasil), destaca a responsabilidade do poder público em promover ações de impacto social. “Doar sangue é um gesto de amor. A Câmara apoia iniciativas que informam e mobilizam, transformando conhecimento em ação”, afirma.

A Câmara como agente de transformação

A atividade faz parte do calendário de eventos da Escola do Legislativo, que atua, dessa forma, na formação cidadã e no fortalecimento da relação entre o poder legislativo e a sociedade. Por meio da informação, a Câmara incentiva atitudes concretas em prol da vida.