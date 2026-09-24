Leite zero lactose tem lactose? Entenda o que fica no produto
O leite “zero lactose” pode conter pequenas quantidades do açúcar, dentro do limite permitido pela legislação brasileira.
Quem precisa evitar lactose costuma procurar a expressão “zero lactose” nas embalagens. Porém, o termo não significa ausência absoluta desse açúcar. Todo leite de vaca contém lactose naturalmente, e a indústria utiliza uma enzima para quebrá-la antes que o produto chegue ao consumidor.
A lactose é um tipo de açúcar presente no leite e em seus derivados. Para digeri-la, o organismo utiliza a enzima lactase, produzida no intestino delgado. Quando essa enzima não atua em quantidade suficiente, podem surgir sintomas como gases, distensão abdominal e diarreia.
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Nos produtos sem lactose, a indústria acrescenta lactase ao leite. A enzima divide a lactose em glicose e galactose, açúcares menores que o organismo consegue absorver com mais facilidade.
O leite zero lactose ainda contém lactose?
Sim. A quebra industrial reduz muito a quantidade de lactose, mas não elimina necessariamente todo o açúcar.
No Brasil, a Anvisa permite a classificação como “isento de lactose” quando o produto apresenta até 100 miligramas do açúcar a cada 100 mililitros. Já os produtos com quantidade superior a esse limite e de até 1 grama por 100 mililitros entram na categoria de baixo teor.
Na prática, portanto, “zero lactose” não significa ausência completa. O produto pode conter uma pequena quantidade residual dentro do limite estabelecido pela legislação.
Dados de fiscalização do Ministério da Agricultura e Pecuária mostram, contudo, alto índice de conformidade nos produtos lácteos analisados entre 2021 e 2025. O percentual ficou acima de 97% em todos os anos.
Por que algumas pessoas passam mal mesmo com leite sem lactose?
Embora algumas pessoas muito sensíveis possam apresentar sintomas com pequenas quantidades, essa não costuma ser a explicação mais comum.
Quando o desconforto continua mesmo após a troca pelo leite sem lactose, outras condições precisam entrar na avaliação. Entre elas estão a síndrome do intestino irritável, alterações no intestino delgado e dificuldades para digerir outros açúcares.
Além disso, algumas pessoas confundem intolerância à lactose com reação às proteínas do leite. A caseína, por exemplo, continua presente no leite comum e no produto sem lactose.
Por isso, trocar apenas o tipo de leite pode não resolver o problema. O diagnóstico ajuda a identificar o verdadeiro motivo dos sintomas.
Intolerância e má absorção são a mesma coisa?
Não. A má absorção ocorre quando o organismo apresenta dificuldade para digerir e absorver a lactose. Já a intolerância envolve a presença de sintomas após o consumo.
Uma pessoa pode apresentar má absorção em um exame e não sentir qualquer desconforto no cotidiano. Nesse caso, a investigação clínica precisa considerar os sintomas antes de definir uma conduta.
Profissionais de saúde podem utilizar diferentes exames para avaliar o quadro. Entre eles estão testes genéticos, teste respiratório e exames de sangue.
O que fazer se o leite sem lactose ainda causar desconforto?
O primeiro passo consiste em investigar a causa dos sintomas antes de retirar diversos alimentos da rotina.
A tolerância também varia entre as pessoas. Por isso, alguns pacientes conseguem consumir determinadas quantidades de lactose sem apresentar desconforto.
Em alguns casos, o profissional de saúde pode orientar a redução das porções ou o uso de lactase junto à alimentação. A troca de marca também pode ajudar, pois os níveis residuais podem variar entre fabricantes.
Quando a pessoa precisa restringir os lácteos, bebidas vegetais podem fazer parte das alternativas. Entretanto, a substituição deve considerar as necessidades nutricionais individuais.
Evitar alimentos por conta própria também merece atenção. Restrições desnecessárias podem reduzir a ingestão de nutrientes importantes. Por isso, investigar a origem dos sintomas ajuda a escolher uma alimentação adequada sem cortes desnecessários.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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