Canabidiol liberado: para além dos tabus, em defesa da saúde

Falar sobre canabidiol (CBD) deixou de ser tabu. Hoje, cada vez mais pacientes buscam no composto uma alternativa segura e eficaz para tratamentos complementares. E, sim, a ciência já confirma parte desses benefícios.

O que é canabidiol e como funciona?

O CBD é um dos principais canabinoides da planta Cannabis sativa. Diferente do THC, ele não causa efeitos psicoativos. Em vez disso, atua no sistema endocanabinoide, um conjunto de receptores do corpo humano que regula dor, sono, humor e memória.

Por isso, ele oferece efeitos terapêuticos sem causar dependência ou alterações mentais. A Anvisa já autoriza seu uso medicinal no Brasil, mediante prescrição médica.

Para que serve o canabidiol?

Estudos clínicos comprovam a eficácia do CBD no tratamento de formas raras de epilepsia. Além disso, médicos indicam seu uso para:

Reduzir dores crônicas e inflamações

Aliviar sintomas de ansiedade, depressão e insônia

Amenizar espasmos e rigidez em doenças neurológicas como Parkinson e esclerose múltipla

Ajudar no tratamento de TEA (Transtorno do Espectro Autista)

Oferecer suporte em cuidados paliativos, como em pacientes oncológicos

O CBD é seguro?

Sim, mas deve ser usado com acompanhamento médico. Os efeitos colaterais são leves e incluem boca seca, sonolência e tontura. Entretanto, doses elevadas podem afetar o fígado ou interferir em outros medicamentos.

Como usar o CBD?

O CBD é administrado, principalmente, por via sublingual, em óleo. No entanto, também existem cápsulas, sprays e cremes. Todos devem seguir controle de qualidade rigoroso.

O canabidiol não substitui medicamentos tradicionais, mas pode ser um grande aliado para recuperar qualidade de vida. Consulte sempre seu médico antes de iniciar o uso.