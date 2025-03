Linn da Quebrada e abuso de substâncias: a quebra do ritmo

Linn da Quebrada, após internação voluntária devido ao agravamento de sua depressão e abuso de substâncias, recebeu apoio nas redes sociais. A atriz entrou em uma clínica de reabilitação para focar em sua saúde. De acordo com sua equipe os rumores sobre sua presença na Cracolândia são falsos.A cantora recebeu mensagens de apoio, incluindo de figuras públicas como a deputada Erika Hilton, que pediu respeito e seriedade no tratamento da saúde mental e no combate ao estigma.

Drogas: impactos e consequências para a saúde

As drogas são substâncias que alteram o funcionamento do organismo e podem causar sérios danos à saúde, como dependência e até morte. Elas se dividem em dois grupos principais: lícitas e ilícitas. Embora muitas sejam legais, todas têm o potencial de causar dependência.

Drogas lícitas e ilícitas

As drogas lícitas, como o álcool, o cigarro e o café, são permitidas por lei, mas não deixam de oferecer riscos à saúde. Já as drogas ilícitas, como maconha, cocaína e heroína, são proibidas, pois oferecem consequências graves. Ambas as categorias podem resultar em dependência química, uma doença crônica que afeta o cérebro e o comportamento.

Efeitos no corpo e na mente

O uso de qualquer tipo de droga, seja lícita ou ilícita, pode prejudicar tanto a saúde física quanto mental. Entre os efeitos mais comuns estão:

Alterações no humor e no comportamento;

Problemas de memória e concentração;

Doenças cardíacas, respiratórias e hepáticas.

Além disso, o uso contínuo pode desencadear problemas como a dependência química, afetando aspectos importantes da vida, como emprego, finanças e relações familiares.

Dependência química: uma doença séria

A dependência química é uma condição crônica que leva à compulsão pelo consumo da substância, mesmo que isso prejudique a vida da pessoa. Ela pode gerar uma série de problemas, como perda de emprego, dificuldades financeiras, e até conflitos legais e familiares.

Acessibilidade às drogas no Brasil

O acesso a drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, no Brasil é relativamente fácil. As drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, podem ser adquiridas por maiores de idade, mas muitas vezes são consumidas por adolescentes, seja em casa ou em ambientes sociais. Já as drogas ilícitas, como a maconha e a cocaína, circulam com facilidade em festas, escolas e até mesmo no ambiente de trabalho, o que facilita seu consumo, especialmente entre os jovens.

Tratamento da dependência química

O tratamento da dependência química envolve várias abordagens, como psicoterapia, desintoxicação e apoio social. Clínicas de reabilitação oferecem um ambiente controlado, com suporte constante de médicos, psicólogos e terapeutas. Além disso, os tratamentos incluem programas específicos e grupos de autoajuda, visando à recuperação completa e à reintegração social.

Se você ou alguém que você conhece está enfrentando problemas com drogas, procure ajuda profissional. A recuperação é possível e o suporte está disponível.

Em Cachoeiro, procure:

Coordenação de Saúde Mental

Telefone: (28) 3199-1285

Ramal de Comunicação Interna: 4921

Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (Caps-AD)

Endereço: rua José Lobato, 173, Otton Marins (rua paralela à Linha Vermelha)

Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 18h

