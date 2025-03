Mais médicos: mais saúde para o Brasil?

O Ministério da Saúde publicou, em 17 de março de 2025, um novo edital para o Programa Mais Médicos. A iniciativa disponibiliza 2.279 vagas para profissionais da saúde, distribuídas entre 4.771 municípios. O governo prioriza localidades de difícil acesso, como a Amazônia Legal, para garantir, principalmente, assistência médica a populações mais vulneráveis.

Expansão do Programa Mais Médicos

De acordo com o programa, com essas novas vagas, a ação governamental contará com mais de 28 mil médicos atuando nas equipes de Saúde da Família. Esse reforço amplia a capacidade de atendimento na atenção primária e diminui a necessidade de encaminhamentos para especialistas, melhorando a eficiência do sistema público de saúde.

Distribuição das vagas

Das vagas ofertadas, 1.296 municípios receberão profissionais imediatamente, enquanto 3.475 poderão manifestar interesse para futuras ampliações. A Amazônia Legal contará com 473 vagas distribuídas em 709 cidades.

Processo de adesão

Os gestores estaduais e municipais precisam concluir a inscrição no sistema e-Gestor até 24 de março. O governo divulgará os resultados em 8 de abril. O edital também reserva vagas para profissionais negros, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência, promovendo maior inclusão no programa.

Implementação do prontuário eletrônico

O Ministério da Saúde reforça a importância do prontuário eletrônico do SUS (e-SUS APS) para agilizar atendimentos e conectar informações entre a atenção primária e especializada. Esse sistema gratuito permite que médicos acessem o histórico dos pacientes com rapidez e precisão, otimizando o cuidado à população.

Inclusão de médicos formados no exterior

Além disso, 402 médicos formados no exterior foram recepcionados para atuar no programa, reforçando o compromisso de ampliar o acesso à saúde em todo o país.

Essas iniciativas reforçam o compromisso do governo em ampliar o acesso à saúde, especialmente em regiões que mais necessitam de assistência médica.

