Lipedema: confira 3 dietas eficazes para tratar o problema

O lipedema causa acúmulo irregular de gordura nas pernas e braços, provocando dor, sensibilidade, hematomas e inchaço. Por isso, a nutrição desempenha um papel vital. Ao combinar, assim, alimentação especializada com apoio multidisciplinar, você controla a inflamação crônica, melhora a circulação e reduz sintomas que afetam a qualidade de vida.

1. Dieta cetogênica (low‑carb)

Esse plano reduz principalmente carboidratos e prioriza gorduras anti‑inflamatórias. Estudo publicado no Nutrients com 329 pacientes revelou:

Queda de 8,5 % no IMC

Perda de até 6 cm na circunferência das pernas

Redução da dor em 72 % dos casos ([cartacapital.com.br][2])

Como aplicar:

Inclua peixes gordurosos (salmão, sardinha), abacate, azeite extravirgem, folhas verdes e frutas vermelhas. Elimine açúcares, grãos refinados e óleos vegetais processados.

2. Dieta anti‑inflamatória estilo Mediterrâneo

De acordo com especialistas, ela reforça a proteção contra o lipedema com ômega‑3, antioxidantes e fibras. Conforme estudo médico realizado demonstrou queda de 30 % nos marcadores inflamatórios em apenas 12 semanas.

Recomendações:

Priorize azeite extravirgem, peixes, cúrcuma, gengibre e frutas vermelhas

Corte alimentos processados e glúten

Inclua probióticos para fortalecer a microbiota e diminuir inflamação intestinal

3. Foco no controle glicêmico e intestino saudável

Pesquisa publicada na Frontiers in Nutrition (2024) mostrou que dietas com baixo índice glicêmico reduziram resistência à insulina em 65% das pacientes.

Boas práticas:

Evite açúcares refinados e carboidratos simples

Aposte em fibras (grãos integrais, frutas, legumes)

Valorize a microbiota com alimentos fermentados e prebióticos para prevenir disbiose

Como adotar essas dietas de forma segura

Sempre procure nutricionista especializado

Faça acompanhamento clínico e avalie exames regulares

Combine nutrição com outros tratamentos, como drenagem linfática, exercícios leves ou musculação de baixo impacto

Adotar dietas cetogênica, anti‑inflamatória e com controle glicêmico transforma, desse modo, o tratamento do lipedema. Você, com efeito, reduz dor, inchaço e melhora sua qualidade de vida. A base nutricional aliada ao suporte profissional constrói bem-estar real e contínuo.