Lito Sousa: como age tratamento experimental contra doença de Creutzfeldt-Jakob?

O influenciador Lito Sousa terá acesso a uma substância experimental contra a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma doença neurodegenerativa rara e de rápida progressão. Este caso reacende o debate sobre tratamento experimental para doença de Creutzfeldt-Jakob, trazendo esperança para pacientes e familiares.

O composto ALN-6457 ainda não passou por estudos clínicos em humanos para doenças priônicas. Por isso, os pesquisadores ainda não sabem se ele consegue retardar a doença ou quais efeitos pode provocar.

Leia também – Remédio para dor de cabeça pode piorar as crises? Entenda

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a importação do produto em caráter excepcional. O uso ocorre diante da gravidade da doença e da falta de tratamento capaz de interromper sua evolução.

Como o ALN-6457 pode agir contra doença Creutzfeldt-Jakob?

A estratégia utiliza uma tecnologia chamada interferência por RNA, conhecida como RNAi. Ela usa pequenas moléculas para reduzir a produção de uma proteína específica dentro das células.

No caso do ALN-6457, o alvo é a proteína priônica normal, chamada PrP. A doença está relacionada à alteração da estrutura dessa proteína.

A ideia funciona como um freio biológico. Ao diminuir a quantidade de proteína priônica produzida pelas células, o tratamento busca reduzir o material disponível para a formação de proteínas anormais.

Essa abordagem ainda representa uma hipótese terapêutica. Ela precisa demonstrar segurança e benefício em pessoas antes que os pesquisadores possam confirmar seu efeito.

Por que a proteína priônica é importante?

As doenças priônicas acontecem quando proteínas normalmente presentes no organismo assumem uma estrutura anormal. Esse processo pode provocar danos progressivos no cérebro.

Na DCJ, a proteína alterada pode favorecer mudanças semelhantes em outras proteínas. Com a progressão, o tecido cerebral sofre danos que provocam sintomas neurológicos.

Por isso, reduzir a produção da proteína normal representa uma das estratégias estudadas para tentar diminuir a velocidade desse processo.

Pesquisas anteriores com interferência por RNA já produziram resultados promissores em modelos animais. Um estudo publicado em periódico científico, por exemplo, observou redução da proteína priônica no cérebro de camundongos e sinais de benefício em animais infectados.

Esses resultados, porém, não permitem prever automaticamente o que acontecerá em seres humanos.

O que já se sabe sobre a eficácia?

Ainda não existe evidência clínica suficiente para afirmar que o ALN-6457 interrompe ou retarda a DCJ em pessoas.

A substância permanece em estágio experimental. Portanto, também não há como estabelecer sua eficácia, seus riscos ou seus possíveis efeitos adversos com o mesmo nível de segurança de um medicamento aprovado.

Essa diferença é importante. Um resultado positivo em células ou animais mostra que uma estratégia merece investigação. Não significa que ela funcionará da mesma maneira em pacientes.

Por que o tratamento precisa agir cedo?

A DCJ provoca uma deterioração progressiva do sistema nervoso. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), a forma clássica da doença apresenta evolução rápida e atualmente não possui tratamento específico capaz de interromper sua progressão.

Uma terapia que reduza a produção da proteína priônica teria, em teoria, o objetivo de diminuir a velocidade de novos danos.

Isso não significa, porém, que consiga recuperar lesões neurológicas já estabelecidas. Essa é uma das principais incertezas que os estudos precisarão esclarecer.

O que o caso representa para a pesquisa?

O uso excepcional do ALN-6457 não representa aprovação do medicamento para tratamento da DCJ. Trata-se de uma tentativa experimental diante de uma doença para a qual não existe terapia capaz de interromper sua evolução.

O caso também pode gerar informações importantes para a pesquisa sobre doenças priônicas. Ainda será necessário acompanhar cuidadosamente segurança, resposta clínica e possíveis efeitos do tratamento.

A expectativa em torno da substância precisa, portanto, caminhar ao lado da cautela científica. Hoje, o ALN-6457 é uma possibilidade em investigação, e não uma terapia comprovadamente eficaz contra a doença de Creutzfeldt-Jakob.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui