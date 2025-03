Lula 2026 – Dr. Kalil fala sobre a saúde do presidente. Confira

Dr. Roberto Kalil, médico pessoal de Lula, avaliou recentemente sua saúde para a disputa das eleições de 2026. Em entrevista ao Roda Viva, Kalil afirmou que Lula está plenamente apto para concorrer e governar, se reeleito.

Lula está preparado para 2026

Segundo Dr. Kalil, Lula mantém uma saúde robusta e continua cuidando de si mesmo, o que o habilita para os desafios das eleições de 2026. Ele enfatizou que o presidente está “saudável” e possui “todas as condições” de disputar o cargo e, se necessário, enfrentar mais um mandato.

Rotina de cuidados e exercícios

A saúde de Lula, apesar de sua idade avançada, não tem sido um impeditivo para sua energia e disposição. O cardiologista explicou que o presidente nunca deixou de se exercitar, o que contribui significativamente para seu bem-estar. Para Kalil, qualquer pessoa que adote uma rotina de cuidados com a saúde, como é o caso de Lula, melhora seu estado físico e mental.

Acidente não afeta capacidade para governar

Sobre a cirurgia de Lula, prevista para 2024, Kalil explicou que o problema foi um acidente, não uma doença. O médico foi claro: “O presidente teve problemas de saúde, como todos nós, mas o que ocorreu foi um acidente, não uma doença”. Para ele, isso não afetará a capacidade de Lula para liderar, caso seja reeleito.

Idade não é obstáculo para a reeleição

Lula completará 81 anos em outubro de 2026. Caso se reeleja, ele deixará o cargo de presidente aos 85 anos. No entanto, segundo Dr. Kalil, a idade avançada não é um obstáculo para o presidente. Lula segue com a saúde em dia e com todas as condições para continuar governando.

Em resumo, a avaliação médica confirma: Lula tem, no momento, condições para enfrentar as eleições de 2026 e governar com capacidade total.

Leia também: Como a espiritualidade pode transformar a medicina?