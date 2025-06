Mãe luta por filho com nanismo – acompanhe o processo

A gaúcha Vanny Santos, que mora em Santa Catarina, emocionou a internet ao receber o remédio que o filho Mario Neto precisa para tratar o nanismo. Ela não segurou as lágrimas ao abrir a caixa com o Voxzogo — medicamento que custa cerca de R$ 13,3 mil por unidade e exige uso contínuo.

O que é nanismo?

Nanismo é uma condição médica caracterizada pela baixa estatura, geralmente causada por alterações genéticas que afetam o crescimento dos ossos. Em termos clínicos, considera-se nanismo quando a altura de um adulto é de até 1,45 metro, embora o número possa variar conforme o tipo da condição.

Existem mais de 300 tipos de nanismo, mas o mais comum é a acondroplasia, que representa cerca de 70% dos casos. Essa condição afeta principalmente os ossos longos, como braços e pernas, causando desproporção corporal.

Luta pelo tratamento contra nanismo

Vanny conheceu o Voxzogo ao acompanhar o progresso de outras crianças com acondroplasia. Ao ver resultados concretos, decidiu iniciar a jornada. Conversou com outras mães, buscou informações e encontrou apoio na Associação Nanismo Brasil. Embora faltassem recursos, ela não desistiu.

“Conversei com o Neto, expliquei tudo. Ele entendeu e aceitou com coragem”, disse a mãe.

Vídeo emocionante viraliza

No vídeo publicado nas redes sociais, Vanny sorri e chora ao mesmo tempo. Ao lado dela, o pequeno Mario segura o remédio com curiosidade e receio. “É agulhinha”, reclama. Mesmo assim, ele demonstra bravura diante do desafio.

A cena retrata não só uma conquista médica, mas também a força do vínculo entre mãe e filho. Com apoio e persistência, eles agora iniciam um novo capítulo contra o nanismo — com esperança de mais qualidade de vida e crescimento saudável.