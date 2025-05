Mães solo: entenda o ritmo desafiador da vida dessas mulheres

As mães solo enfrentam uma jornada exaustiva. Cuidam dos filhos, trabalham fora e ainda mantêm a casa em ordem. Essa sobrecarga, embora invisível para muitos, afeta diretamente a saúde e o bem-estar dessas mulheres.

Devido à ausência de apoio contínuo, muitas mães solo por isso:

Conforme especialistas, consequentemente, o corpo reage. Fadiga, dores musculares e baixa imunidade tornam-se frequentes. A saúde física, aos poucos, dá sinais de esgotamento.

Além das questões físicas, a saúde emocional dessas mulheres sofre impactos ainda mais profundos. Entre os principais sintomas relatados, destacam-se:

Esses sinais indicam níveis alarmantes de estresse, que podem evoluir para depressão se não houver intervenção.

Sem políticas públicas eficazes, muitas mães solo não acessam atendimento psicológico. Além disso, o custo dos cuidados privados torna-se inviável. Falta tempo, apoio e estrutura.

Para garantir a saúde integral dessas mulheres, é essencial:

A saúde da mãe solo impacta diretamente a saúde dos filhos. Portanto, investir nelas significa cuidar de toda uma geração.

