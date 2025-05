“Pessoa cortisol”: como identificar e evitar essa figura

Você já se sentiu esgotado depois de conversar com alguém? Provavelmente, você lidou com uma pessoa cortisol. Esse termo, cada vez mais comum, descreve quem provoca estresse constante nos outros, aumentando os níveis de cortisol — o hormônio do estresse.

Quem são essas pessoas e como agem

Pessoas cortisol frequentemente dramatizam situações e reclamam de tudo. Elas sugam a energia do ambiente, mesmo sem perceber. Além disso, criam um clima tenso, dificultam o diálogo e desencadeiam sintomas físicos e emocionais em quem convive com elas.

Embora todos enfrentem momentos difíceis, pessoas cortisol mantêm esse padrão continuamente. Assim, afetam colegas, amigos e familiares, comprometendo o bem-estar coletivo.

Como proteger sua saúde emocional

Para se proteger, estabeleça limites claros. Evite conversas longas e desgaste emocional. Quando possível, mude de assunto ou encerre o contato de maneira respeitosa. Além disso, priorize seu autocuidado. Pratique atividades relaxantes, como caminhadas, meditação e leitura.

Mantenha vínculos saudáveis. Converse com pessoas que inspiram e acolhem. Busque ajuda profissional caso perceba que a convivência com alguém está prejudicando sua saúde mental.

Cuide da sua energia com consciência

Você não pode controlar o comportamento dos outros, mas pode controlar suas reações. Portanto, reconheça os sinais, proteja seus limites e escolha com quem compartilhar seu tempo. Sua saúde emocional agradece.