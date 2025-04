Mais saúde? Conheça o Enamed 2025 agora

Na quarta-feira, 23 de abril, o Ministério da Educação (MEC) anunciou o lançamento do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). O objetivo desse exame é o de unificar, principalmente, a avaliação da formação médica no Brasil, sendo um marco para a qualificação dos profissionais de saúde. Os resultados do Enamed serão usados, assim, como critério para o acesso a programas de residência médica. Dessa forma, o exame será conduzido pelo Inep, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Principais objetivos do Enamed

O Enamed busca, portanto, alcançar diversos objetivos estratégicos para a educação médica no Brasil. Os principais são:

Avaliar a formação dos médicos : Verificar se os concluintes de Medicina adquiriram as competências e habilidades exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs).

: Verificar se os concluintes de Medicina adquiriram as competências e habilidades exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Apoiar a melhoria dos cursos de Medicina : Fornecer dados que contribuam para o aprimoramento da formação acadêmica nos cursos de Medicina, elevando a qualidade da educação no país.

: Fornecer dados que contribuam para o aprimoramento da formação acadêmica nos cursos de Medicina, elevando a qualidade da educação no país. Aprimorar a seleção para a residência médica : Unificar a avaliação do Enade e a prova objetiva do Enare, facilitando o acesso à residência médica de forma direta.

: Unificar a avaliação do Enade e a prova objetiva do Enare, facilitando o acesso à residência médica de forma direta. Fortalecer o SUS : A fim de garantir que os médicos formados estejam preparados para atuar de maneira qualificada no Sistema Único de Saúde.

: A fim de garantir que os médicos formados estejam preparados para atuar de maneira qualificada no Sistema Único de Saúde. Promover a unificação e transparência: Criar um modelo padronizado de avaliação, garantindo, com efeito, maior igualdade no ingresso nos programas de residência médica.

Como o Enamed vai funcionar?

O Enamed será realizado anualmente a partir de 2025. Ele integrará dois exames: o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e o Exame Nacional de Residência (Enare). A prova será aplicada a:

Estudantes de Medicina: Aqueles que estão concluindo o curso e desejam usar a nota no processo seletivo do Enare. Médicos interessados na residência médica: Profissionais que desejam ingressar na residência médica de acesso direto por meio do Enare.

A aplicação da prova ocorrerá em 200 municípios brasileiros, abrangendo 300 cursos de Medicina. A previsão é que aproximadamente 42 mil estudantes participem da avaliação anualmente.

Benefícios do Enamed para o SUS e os estudantes

O Enamed traz uma série de benefícios para os profissionais de saúde e para o Sistema Único de Saúde, posto que focará:

Qualificação dos médicos : Garante que os futuros médicos possuam as habilidades necessárias para atuar com qualidade no SUS.

: Garante que os futuros médicos possuam as habilidades necessárias para atuar com qualidade no SUS. Acesso facilitado à residência médica : A unificação das avaliações proporcionará, por consequência, maior clareza e objetividade no processo seletivo para a residência.

: A unificação das avaliações proporcionará, por consequência, maior clareza e objetividade no processo seletivo para a residência. Melhoria contínua da formação médica: Através de uma avaliação sistemática, será possível identificar pontos de melhoria nos cursos de Medicina.

Inscrição e processos de seleção

As inscrições para o Enamed abrirão em julho, com a aplicação da prova prevista para outubro e a divulgação dos resultados em dezembro. A fim de utilizar os resultados do Enamed para ingressar na residência médica, os candidatos deverão se inscrever também no Exame Nacional de Residência (Enare) e pagar a taxa de inscrição, exceto em casos de isenção.