Mão-pé-boca? Não é brincadeira de criança: saiba evitar essa doença

A doença mão-pé-boca é uma infecção viral que afeta principalmente crianças, mas também pode ocorrer em adultos. O vírus responsável é o Coxsackie, do grupo dos enterovírus, e geralmente causa sintomas como febre, dor no corpo e lesões nas mãos, pés e boca. A doença, assim, é mais comum durante os meses de outono e inverno.

Os sinais da doença surgem geralmente entre três a seis dias após a infecção. Os principais sintomas incluem:

Conforme especialistas, a transmissão ocorre principalmente por contato direto com fezes ou saliva de uma pessoa infectada. Objetos contaminados, como brinquedos ou utensílios, também transmitem a doença. O vírus pode ser eliminado nas fezes por até quatro semanas, mesmo após a recuperação.

O diagnóstico é clínico, baseado na aparência das lesões e sintomas. Exames para diagnóstico: Médicos podem realizar exames de sangue ou fezes em casos mais graves para identificar o tipo específico de vírus.

Embora a doença se resolva por conta própria em cerca de 7 a 10 dias, o tratamento visa aliviar os sintomas:

Para prevenir a doença, adote medidas como:

Se os sintomas surgirem, procure um pediatra para diagnóstico e orientação.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui