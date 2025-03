Março Amarelo: a luta silenciosa contra a endometriose

Muitas mulheres convivem diariamente com dores intensas, fadiga extrema e ciclos menstruais incapacitantes sem saber o motivo. Durante anos, elas procuram respostas, mas frequentemente escutam que tudo faz parte do “normal”. No entanto, essas dores podem indicar algo muito mais sério: a endometriose.

Diagnóstico, definição e a importância do Março Amarelo

A endometriose ocorre quando o tecido semelhante ao endométrio cresce fora do útero, causando inflamação, dor intensa e, em muitos casos, infertilidade. Apesar de afetar milhões de mulheres, o diagnóstico ainda enfrenta atrasos, muitas vezes levando anos para ser confirmado. De acordo com a Dra. Jacira Sobreira, ginecologista referência em Cachoeiro de Itapemirim, a endometriose é doença de diagnóstico clínico. O rastreamento baseia-se no histórico da paciente, desde a adolescência. A ideia atual é a de trabalhar antes para evitar a doença e cirurgias mutiladoras.”

Conforme essa realidade, o Março Amarelo surge como um mês de conscientização. O objetivo principal envolve informar, reduzir o tempo de diagnóstico e incentivar o acesso a tratamentos adequados. Quanto mais cedo a identificação da doença ocorrer, maiores serão as chances de controle e qualidade de vida.

Sintomas que não podem ser ignorados

A endometriose apresenta sinais que vão além das cólicas menstruais intensas. Entre os sintomas mais comuns, destacam-se:

Dores pélvicas constantes, mesmo fora do período menstrual;

Sangramentos irregulares ou excessivos;

Dores durante as relações sexuais;

Dificuldade para engravidar;

Alterações intestinais ou urinárias durante o ciclo.

Se algum desses sintomas persistir, a busca por um especialista se torna fundamental.

Tratamento

O tratamento geral para endometriose, conforme a Dra. Jacira Sobreira, engloba reeducação alimentar; prática de atividades físicas; melhora do sono, porque a melatonina tem fator anti-inflamatório; se necessário, bloqueio hormonal. enfim, é uma mudança cultural, de rotinas e hábitos, além dos cuidados médicos específicos.”

Informação salva vidas

A falta de conhecimento sobre a endometriose compromete diagnósticos e prolonga o sofrimento. Por isso, o Março Amarelo reforça a importância de falar sobre o tema, desmistificar a doença e incentivar políticas públicas voltadas à saúde da mulher.

A informação empodera. Quando mulheres conhecem seus corpos e compreendem os sinais da endometriose, tornam-se protagonistas de sua própria saúde.

Saiba mais, acessando o podcast Viva Vida, com a Dra. Jacira Sobreira: https://shre.ink/MJU6

Leia também: Mulher, menopausa chegou? Saiba lidar com essa nova fase da vida